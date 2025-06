Komentar Marka Uršiča: ACH Volley

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca v ligi narodov igra, kot igra. To je enkrat ena. Enkrat ena pa je tudi preprosta matematika naslednje stvari. ACH Volley je v zadnjih (mnogo) letih vedno neposredno nastopal v skupinskem delu lige prvakov. A to po kakovosti ni bilo takšno moštvo kot tisto, ki je v sezoni 2009/10 igralo na zaključnem turnirju najboljše četverice in osvojilo odlično četrto mesto med evropsko elito.

Oranžni zmaji so se pred prihodnjo sezono močno okrepili, prišli so slovenski reprezentanti Tine Urnaut, Alen Pajenk, Gregor Ropret in Tonček Štern. Torej se gre v ligi prvakov na uvrstitev pri vrhu, denimo spet igranje na sklepnem turnirju štirih najboljših ekip. No, ker veliko brskamo po tujih športnih spletnih straneh, pa je do nas prišel podatek, kateri klubi imajo v sezoni 2025/26 že zagotovljeno igranje v moški ligi prvakov.

Seznam dvajsetih klubov je naslednji: Bogdanka LUK Lublin, Aluron CMC Warta Zawiercie, PGE Projekt Varšava, Asseco Resovia Rzeszów, slednja s posebnim povabilom (vsi Poljska), Itas Trentino, Cucine Lube Civitanova, Sir Safety Susa Perugia (vsi Italija), Ziraat Bankasi Ankara, Galatasaray Istanbul in s posebnim povabilom Halkbank Ankara (oba Turčija), Berlin Recycling Volleys in SVG Lüneburg (oba Nemčija), Knack Volley Roeselare in Volley Haasrode Leuven (Belgija), Tours VB in Montpellier Volley (Francija), VK Lvi Praga (Češka), Sporting Lizbona (Portugalska) ter dve najboljši ekipi iz kvalifikacij.

ACH Volley Urnauta, Pajenka, Ropreta in Šterna ni kupil za kvalifikacije.

Kje je ACH Volley? Tokrat ni neposredno uvrščen v skupinski del elitnega tekmovanja, temveč si bo moral to pravico pribojevati skozi kvalifikacije! No, po kakovosti moštva mu to mora uspeti, a dejstvo, da sta prednost pri neposredni uvrstitvi v skupinski del lige prvakov dobila denimo kluba iz Češke in Portugalske, priča o tem, da je ACH Volley v zadnjih letih z neuspešnim igranjem v Evropi izgubil mnogo točk.

Ne le na igrišču, tudi pri ugledu. Poljski klubi imajo rezultate, ugled, bogate proračune, dejstvo je, da bodo prvič v zgodovini lige prvakov igrale kar štiri poljske ekipe. ACH Volley pa je Urnauta, Pajenka, Ropreta in Tončka Šterna kupil za nekaj več, ne (le) za kvalifikacije.