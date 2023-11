Komentar Lovro Kastelic: Pomeščanjenci

Od kmetov smo izvedeli, da je živalska policija na terenu že dlje prisotna in da je bilo po sprejetju novele zakona o zaščiti živali samo še vprašanje časa, kdaj bodo živalski policisti našli svojo prvo odmevnejšo žrtev. Našli so jo v živinorejcu Možganu.

Sicer pa izhajajo zametki te obveščevalno-inšpekcijske strukture še iz časov, ki nikakor niso trpeli gospodarsko samostojnega kmeta; bili so to časi, ko so ga skušali na vsak način socializirati, kot se je reklo siljenju kmeta v obdelovalne zadruge ter proletarizacijo. Takrat je bil postavljen pred izbiro: ali zadruga ali pa najstrožje sankcije (kmet je bil višje obdavčen, zavarovan ni mogel biti, kredita ni dobil).

Eksperiment se je končal s popolnim nazadovanjem slovenskega kmetijstva. Saj so posestva, ki so bila prej sposobna proizvajati tržne viške, z agrarno reformo dobila neke nove gospodarje, ti pa te zemlje niso znali več obdelovati tako, da bi še dajala presežke.

Obstoj slovenskega naroda je (bil) vselej odvisen prav od samostojnega kmeta.

Inženirji človeških duš so bili vseeno zadovoljni: še kako dobro so vedeli, da je (bil) obstoj slovenskega naroda vselej odvisen prav od samostojnega kmeta. Tudi zato so ga raje stlačili v zadruge oziroma stolpnice ter ga na ta način uničili.

Česar pa slovenski kmet še do danes ni pozabil: zavedanje, da je bilo kmečkega prebivalstva tik pred drugo svetovno vojno še 60 odstotkov, da je do leta 1971 njihovo število padlo na 20, danes pa jih ni niti za 5 odstotkov, je premočno.

Nekdo je rekel: »V naši vasi je bilo pred vojno 80 odstotkov ubogih kmetov in 20 odstotkov tistih, ki so bolje živeli. Dvajset let po vojni se je stvarnost povsem spremenila: trpelo je le še tistih 20 odstotkov, ki so prej bolje živeli.« Pa tudi, da jim je uspelo kmetstvo spolarizirati na kulake in agrarne interesente; na tiste z zemljo in na tiste brez nje; na tiste, ki so znali delati presežke, in na te, ki so se v senci uspešnejših počutili vselej tako potlačeno. Mnogi med njimi so se začeli zato že kmalu zaposlovati v neagrarnih poklicih, se preselili v blokovska naselja, kjer pa seveda niso smeli več pasti krav. Krave, svinje in kokoši so morali zamenjati s kanarčki, činčilami, kužki in mucki.

Nekoč kmečko prebivalstvo je postalo pomeščanjeno, a nikoli zares meščansko. In kadar po toliko letih zaide spet na podeželje, prihrumijo na plan spomini na kmečko preteklost njihovih (starih) staršev. Tedaj postane realnost čisto preveč bukolična: kravice tekajo le še za metuljčki, tam ni nobenega blata in umazanije, kaj šele klavnic.