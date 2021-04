Komentar Lovra Kastelica: Zvonilo je v prazno

Uefa je ta hip v eri grosupeljskega boga.

FOTO: Rafael Marchante Reuters

Naj spomnimo, da se je v naši proračunski malhi tik pred korono nabralo prvič za več kot deset milijard evrov. Kar omenjamo le zaradi lažje predstave o izjemni ekonomiji, ki jo proizvaja svetovni nogomet, ki ga je pandemija prikrajšala za enako vsoto.Koronska kriza je še posebno prizadela najbogatejše evropske klube. Marsikateri je bil v hudih škripcih že pred tem. Slovita Barcelona je z več kot milijardnim dolgom tako le še korak do bankrota. Če vemo, da je evropsko nogometno tržišče vredno blizu 30 milijard evrov, več kot polovico tega pa ustvarja komaj pet ligaških prvenstev, je bilo le še vprašanje časa, kdaj bo zaradi 20 let stare ideje o zaprti ligi elitnih – počilo.Nekaj podobnega smo namreč spremljali že v začetku tisočletja, ko je šlo za prevlado v evropski klubski košarki. Združenje Uleb je ustanovilo svoje tekmovanje, krovna Fiba pa je že kmalu zatem izgubila svoj vpliv. Izgubila je seveda tudi vse prihodke!Ko gre za tako enormne prihodke in za nadzor nad vulkanom razsipništva, ni prostora za oliko. »je največje razočaranje od vseh!« se zadnjič ni mogel zadržati niti predsednik Uefe. »Še nikoli nisem videl osebe, ki bi se tolikokrat zlagala. Nismo vedeli, da smo imeli kače tako blizu sebe. Zdaj to vemo.« Tako napetega ozračja smo bili vajeni predvsem izfilmov.In ko se enkrat zameriš Scorsesejevim junakom, povratka ni več. Spomini na njuna prijetna druženja na posestvu, ki ga ima Čeferin na Hvaru, ali pa ob vrhunski kulinarikiv Lučah pri Grosupljem, ne nezadnje je bil Grosupeljčan tudi krstni boter Agnellijevi hčerki, so v hipu zbledeli. Vzrok je bil, ker se mu lastnik Juventusa in Fiata, ki je ustanavljal konkurenčno superligo, ni več oglašal na telefon. V Scorsesejevih filmih je to jasen znak, da ti bo nekdo zabodel nož v hrbet.Še več, vse skupaj se je dogajalo le nekaj ur, preden je Čeferin predstavil reformo razširjene lige prvakov, ki gre pravzaprav v smer superlige in bo najbogatejšim samo še olajšala pot do najprestižnejšega nogometnega tekmovanja na svetu. Kljub temu smo bili Slovenci v zadnjih dneh prepričani, da se je Uefa borila v vojni proti pohlepu. Šlo pa je samo za to, kdo ga bo monopoliziral.Aleksander Čeferin je nekoč spregovoril študentom FDV ter jim rekel: »Nogomet je religija, le da mi bogove menjamo na vsakih deset let ...« Uefa je ta hip v eri grosupeljskega boga.