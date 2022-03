Poznavalci ugotavljajo, da 95 odstotkov beguncev niti ne želi bežati prav daleč od doma ter da je le pet odstotkov takšnih, ki to storijo. Vojne na območju nekdanje Jugoslavije so pokazale, da se 90 odstotkov le-teh potem nikoli več ne vrne. Nekateri so se v Žireh že kmalu zaljubili, poročili in ostali. Ter ustvarili rod žirovskih Ukrajincev. Ta hip beži že dva milijona Ukrajincev. Mesec dni pred rusko agresijo je moral načelnik združenega štaba ameriške vojske, general Mark Milley, na zaslišanje v kongres. Za zaprtimi vrati je razodel, da bi invazija lahko povzročila do pet milijonov begun...