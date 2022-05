Dalajlama trdi, da smo ljudje rojeni v enem okolju, tam vzgajani in zato potrebni, ter da ni prav nobene potrebe po nekih silnih premikih po svetu. Prepričan je, da je posameznik najuporabnejši ravno v svojem domačem okolju in da lahko da prav tam tudi največ. Njegov nauk o migracijah je skladen tudi z najustreznejšo poseljenostjo našega planeta. Če se namreč ne držimo naravnih zakonitosti, se vrč že kmalu napolni, razlivanje iz njega pa povzroča rasno napetost – med staroselci in prišleki. Sleherna družbena celica ima svoje aborigine in svoje kolonizatorje. Sleherna družbena celica, ...