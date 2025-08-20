NA KOŽO

Komentar Lovra Kastelica: Usodni zdrs

Oče je planil nanjo, zaradi pridobljene hitrosti pa se mu ni uspelo več ustaviti.
Fotografija: Markacija Žlebiške pešpoti na ortneški Stari Grad. FOTO: Simona Fajfar
Markacija Žlebiške pešpoti na ortneški Stari Grad. FOTO: Simona Fajfar

Lovro Kastelic
20.08.2025 ob 22:25
Lovro Kastelic
20.08.2025 ob 22:25

Mineva natanko pol stoletja, odkar je bil pionir naše organizirane pešhoje med tistimi izbranci, ki so pod stenami Hochschwaba (na avstrijskem Štajerskem) odprli evropski pešpoti št. 4 in št. 6; govorimo o Milanu Ciglarju, pobudniku in organizatorju slovensko-hrvaškega dela E6, od Radeljskega prelaza do Reke.

Oče je planil nanjo, zaradi pridobljene hitrosti pa se mu ni uspelo več ustaviti.

Na slovesnosti je takratni predsednik Evropske popotniške zveze Georg Fahrbach odkril tudi prvo popotno znamenje, ki še danes stoji na križišču obeh poti in predstavlja idejo pešhoje. »Povezujeta naj narode,« piše še danes v angleščini, francoščini, nemščini pa tudi v slovenščini.

Ob odkritju je izrekel tudi nekaj sanjskega: »Hočemo, da se narodi razumejo med seboj! Nočemo vojn!« Ter dodal: »Prizadevamo si širiti zavest, da zdravje domuje v naravi, da bi ljudje dopust preživljali v gozdu, na polju, v gorah, proč od modernih avtocest, peš, v miru in tišini, ob čistih gorskih potokih, ob lepih razgledih ...«

Nad pionirjem organizirane nemške pešhoje je bil navdušen tudi pionir slovenske. Ki pa je že dve leti zatem omahnil z Grintavca …

Markacija Žlebiške pešpoti na ortneški Stari Grad. FOTO: Simona Fajfar
Markacija Žlebiške pešpoti na ortneški Stari Grad. FOTO: Simona Fajfar

Po nekem naključju je bil tam tudi dr. Vincenc Nemanič. Zadnjič mi je pisal: »Bil sem edini očividec te nesreče. Tisti dan nas je bilo na gori še precej, a nihče tako blizu.« Spomnil se je, da je Ciglarjeva hčerka ravno sestopala z Grintovca. »Potem pa je na lepem zdrsnila, oče je planil nanjo, zaradi pridobljene hitrosti pa se mu ni uspelo več ustaviti.«

Zdaj sta že oba drsela po strmini: v trenutku drsenja sta bila samo kakšnih 30 metrov od Nemaniča; dolžino drsenja pred samim padcem v prepad je naš vrhunski fizik ocenil na 200 metrov. »Oče je bil obrnjen s hrbtom navzdol, kar je bilo zanj usodno. Hči je to gledala in se na koncu s tekom rešila pred padcem v globel. Videl sem, ko se je zaustavila; slišal sem, kako je kričala …«

Še danes lahko sliši ta njen krik.

(V slovenskih gorah je v gorskih nesrečah v zadnjih sto letih umrlo več kot 2000 obiskovalcev gora.)

Ker je Slovenijo za vselej vključil v omrežje evropskih pešpoti, so slovenski del E6 potem poimenovali po njem – Ciglarjeva pot od Drave do Jadrana.

V spomin na njegovo osnovno idejo so se že kmalu začele množiti tudi tematske in gozdne učne poti. Danes jih imamo že več kot 700. Te poti so postale most med naravo in družbo. Omogočajo, da spoznamo to neskončno bogastvo. Vzemimo si čas in se sprehodimo (vsaj) po eni.

