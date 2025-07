Komentar Lovra Kastelica: Siti trebuščki

Letos obeležujemo 70 let od smrti Josipa Vilfana, odličnega pravnika in velikega borca za pravice primorskih Slovencev, znanega tudi po tem, da je v zadnjem obdobju življenja, kot pravnik stare šole, doživel popoln krah lastnih demokratičnih ciljev, za katere se je zavzemal vse življenje, ne nazadnje se mu je zgodilo celo to, da se je njegov sin Joža (šef Titovega kabineta) uveljavil kot viden akter v sesuvanju prav te – očetove – stare šole.

»Deda je odraščal v Avstro-Ogrski, kjer so zakoni še nekaj pomenili, in resnično težko je dojemal pravo naravo gangsterjev, ki so pozneje vodili evropsko politiko ...« je v zborniku, posvečenem Josipu Vilfanu, zapisal njegov vnuk Jernej Vilfan, slikar in pisatelj, zame osebno pa eden najbolj vznemirljivih slovenskih mislecev, ki se je zavedal, da je tudi njegov oče Joža sprejel ideologijo, ki je imela za orožje prav tako »določeno dozo svojevrstnega gangsterizma«.

Za ideologijo je čas, ko so trebuščki siti.

Le kako se je lahko zgodil tako radikalen prelom z zakoreninjeno tradicijo, ki je veljala pri Vilfanovih? Joža Vilfan je bil star 12 let, ko so njegovemu očetu v tržaškem Narodnem domu požgali odvetniško pisarno. Zgodilo se je ravno v teh dneh leta 1920 in že zelo zgodaj je verjel v ureditev, ki bo pritegnila k življenju še drugo polovico človeštva, ki je bila (v času požiga) povsem izključena. Menil je, da bo drugačna ureditev buržoazijo očistila pohlepa, obenem pa pripomogla, da bi postali vsi do zadnjega – buržuji. Pa čeprav se je, kot je zapisal v svojem dnevniku, zavedal tudi svojega pedigreja, ta pa je bil takšen, da je že zaradi očeta in ostalih prednikov, denimo, njegovega dedka Josipa, izvrstnega gradbinca, ki je vodil gradnjo največjih pristanišč vzdolž jadranske obale, tudi reškega in tržaškega, ali pa strica Simona, pomembnega duhovnika, izhajal iz družine, v kateri so mu bile dane prav vse možnosti od izobraževanja do brezskrbnega življenja.

Kako je že rekel nekdo? Za ideologijo je čas, ko so trebuščki siti. Ko niso, tega časa ni.

Razred sitih trebuščkov pa se prepričuje še naprej, kakor se je že Joža Vilfan, da so otroci bogatih družin močno prikrajšani ravno za stik z realnim življenjem, češ da so bili zaradi razvpitih staršev iztrgani iz njega, s takšno miselnostjo pa je okužil tudi svojega sina, ki je pogosto tarnal, kako zoprno je biti funkcionarski otrok.

Je že vedel, Jernej je večinoma odraščal v tujini, skupaj z otroki takratne elite: med njimi je veljal celo za Titovega naslednika!