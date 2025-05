V bližini gostilne Pri lipi na Muti stoji cerkvica sv. Janeza Krstnika: za nekatere je to tudi najstarejša cerkev na Slovenskem. Zanimiva pa je tudi zato, ker jo je med svojo potjo (čez Koroško in Štajersko na Ogrsko) leta 1052 posvetil sam papež Leon IX.

Težko je z natančnostjo določiti, kdo je bil res tisti prvi papež, ki bi ga lahko tako ali drugače povezali z današnjo Slovenijo. Sploh pa o tem ne sprašujte umetne inteligence ...

Tako opevan pripomoček naj bi znal iz neskončnega števila podatkov že v nekaj sekundah najti in izluščiti pravega, predvsem pa zaupanja vrednega. Že mogoče, vendar pa je o povezavi nekdanjih papežev s Slovenijo raje ne sprašujte; gre za teren, na katerem ji bo spodrsnilo.

Na vsak način mi je hotela namreč prodati, da je bil papež Gregor XVI. rojen leta 1765, in to v Krminu, torej na italijanski strani Brd, ter da je bila papeževa babica po očetovi strani slovenskega rodu, ter da so po očetovi strani kar naprej sodelovali s Slovenci.

Ali je z našo državo

povezan tudi 267. papež, UI ne ve; ve pa SD.

Ampak to niti približno ne drži! Ko sem namreč od umetne inteligence izvedel, da se je Gregor XVI. rodil kot Bartolomeo Alberto Lichtenstein, v resnici pa se je kot Bartolomeo Alberto Maruno Cappellari, sem sprevidel, da je ta pripomoček še zelo v povojih, predvsem pa skrajno nezanesljiv, meni osebno bi bilo hudo nerodno, če bi take metal. Ni pa nerodno umetni inteligenci, ki vztrajno trdi tudi to, da je ded Janeza Pavla II., ime mu je bilo Feliks Kaczorowski, na veliko trgoval s Slovenci, jim popravljal ter prodajal tako kočije kot sedla. Ker je toliko trgoval z njimi, se je kot dober obrtnik baje naučil tudi nekaj slovenskih besed.

Pa se vam res zdi, da bi pred 150 leti slovenski furmani hodili na veliko popravljat svoje kočije v skoraj 700 kilometrov oddaljeno Šlezijo, natančneje v Bielsko-Biała, kraj, kjer se je rodila tudi papeževa mama Emilija? Ah, lepo vas prosim!

Ali pa da je mama Benedikta XVI. tako rada, kot pravi umetna inteligenca, zahajala v slovenske Alpe? Dajte, no, naj se UI raje ne blamira, Maria Peintner, ki je bila v bistvu ena reva ter nezakonska hči nekega bavarskega peka in ki je papeževega očeta Josepha Ratzingerja st. spoznala šele prek ženitnega oglasa, in to za tiste čase že zelo pozno (pri 36), slovenskih Alp dokazano ni videla nikoli.

Po vsem tem se bomo še naprej držali raje ustaljenih in zastarelih metod, te pa pravijo, da je Slovenijo obiskalo – šest papežev.

Ali je z našo državo povezan tudi 267. papež, UI ne ve. Odgovor pozna menda le SD (Sveti duh).