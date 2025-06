Komentar Lovra Kastelica: Razširjena družina

Daša ima 4 otroke. Prva dva je imela z drugim. Ker ni bila z njim nikoli poročena, imata njena najstarejša otroka drugačen priimek. Medtem se je poročila in je svojemu dekliškemu priimku pridala še moževega. Zdaj ima dva priimka.

Njeni najmlajši hčeri nimata dveh priimkov, pa čeprav je takšna oblika zadnje čase zelo priljubljena. Samo enega imata, očetovega.

Še pred poroko je Daša peljala tri svoje otroke čez mejo. Zaradi dekliškega priimka se je pisala drugače, kot se piše danes. Različno pa so se pisali tudi otroci: eden se je pisal tako, druga dva drugače. Ko so videli ta prizor, so postali organi na meji menda zelo sumničavi in jih dolgo niso spustili čez.

Pomembna naloga staršev je tudi ta, da vplivajo na komisije.

Gremo zdaj k Alešu: ta je srečno poročen in ima 2 otroka. Pri njem je, kar se tega tiče, vse normalno.

Daša in Aleš sta soseda. Pred dnevi sta se srečala v glasbeni šoli, kjer je potekal vpis za naslednje šolsko leto. Ker pa je število učnih mest omejeno, mora šola prirediti nekakšno – avdicijo. V določenih okoljih, kakršno je ljubljansko, poteka ta avdicija v izjemno elitističnem in naelektrenem vzdušju, saj je rezultat, ali bo otrok sprejet ali ne, bistveno pomembnejši za starše kot pa za otroke.

Aleš je tja prišel z ženo in obema otrokoma. Daša je tja prišla samo z najmlajšima hčerama.

FOTO: Blaž Samec

Na vrsti je bila Aleševa prvošolka, ki si zelo želi igrati na flavto. V učilnico, kjer jo je pričakala komisija, je šla s svojo mamico. Aleš je z njenim bratcem počakal pred vrati. Naslednjih nekaj minut je zato izkoristil za klepet z Dašo. Njena prvošolka, ki bi rada igrala na klarinet, je že končala sprejemni preizkus: tudi ona je morala zapeti pesmico in ponoviti melodične ter ritmične motive.

Njun pogovor je nenadoma zmotila mama še enega prvošolca; bila je čisto iz sebe: »Sprejemni preizkus te šole je prezahteven!« Njen sin se namreč ni odrezal, kot si je želela.

Daša in Aleš sta jo videla prvič. Tudi ona ju je videla prvič. Pohvalila ju je, ker imata – tako veliko družino.

»Razširjeno,« je v štosu pripomnila Daša. Česar pa neznanka ni razumela. Še več, ko je izvedela, da je Aleševa hči ravno sredi sprejemnega preizkusa, se je močno začudila: »Sta jo res kar samo pustila?!«

»Pa saj ni sama,« se je nasmehnil Aleš.

Ni mu verjela. Alešu in Daši je raje žolčno odpredavala, da bi bilo za njunega otroka bistveno bolje, če bi bil vsaj eden od njiju zraven. »Veliko lažje bi prišla skozi!« Prepričana je bila, da je pomembna naloga staršev tudi ta, da vplivajo na tovrstne komisije.