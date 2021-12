Komentar Lovra Kastelica: Princ podzemlja

Ko so pred pol stoletja v Severnem morju našli nafto, je postal Aberdeen evropska naftna prestolnica. In če so bili pubi prej nabito polni zaudarjajočih ribičev, se je poslej v njih trlo testosteronskih hrustov, ki so prihajali z naftnih ploščadi. Ker pa poceni domačih fizikalcev ni bilo nikoli dovolj, so priskočili na pomoč tisti iz Vzhodne Evrope. Kar se je šel on, je bilo sporno z moralnega in seveda kazenskega vidika. In ko je Evropska unija razširila svoje meje, jih je bilo samo še več. Aberdeen so v hipu zasedli težkokategorniki iz Latvije, Litve, Poljske, Bolgarije, menda naporni tip...