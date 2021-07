Komentar Lovra Kastelica: Populistični zdravniki

Od združenih slovenskih zdravnikov bi pričakovali, da operirajo z zanesljivimi, ne pa bizarnimi podatki.

Mario Fafangel. FOTO: Vlada Rs/twitter

Za Iniciativo slovenskih zdravnikov in njihovo spletno stran sem slišal že prej, dokončno pa, ko so zahtevali ustavitev cepljenja otrok in mladostnikov.S svojimi, večinoma nepodpisanimi članki in prevodi drugih antivekserskih objav so hitro navdušili družabna omrežja. Prebivalstvo, zmedeno od neštetih informacij, ki so na izbiro v pluralnem in svobodnem svetu, zaupa le še tistim odgovorom, ki se še najbolj približajo njegovemu nestrokovnemu in subjektivnemu mnenju. Objektivni stroki preprosto ne zaupa več. Kar popljuvalo bi jo. Pa saj je celo priljubljenega epidemiologaže ozmerjalo s prodano dušo, ker se ni strinjal z egoističnimi željami proticepilcev.Iniciativa slovenskih zdravnikov se je v tem času izkazala predvsem za populistično. Objavlja tisto, kar bralcem ustreza. Od te iniciative se je ogradila tudi krovna zdravniška organizacija: »Njihova stališča se močno razlikujejo od medicine, podprte z dokazi.« Dodali so še, da skupina zlorablja dele izjav domačih in tujih strokovnjakov s področij medicine.V nepodpisanem članku, pozivu, naj se otrok ne cepi, so se zadnjič sklicevali tudi na številne neželene in stranske učinke zaradi covid cepiv, ki jih na oni strani luže zbirajo v Vaers podatkovni bazi. Do danes je bilo v njej prijavljenih že 413.391 dogodkov! A če samo za hip pokukamo v to obsežno zbirko, lahko že kmalu ugotovimo, da je cepivo pri 26 osebah povzročilo, pazite, zlom gležnja?!Pa tudi, da je nekdo prenehal rasti, da je oni fasal ptičjo gripo, ter da jih je kar 81 po cepljenju stokalo zaradi mačka. Nekdo je kot stranski učinek navedel celo izgubo hišnega ljubljenčka?! Zapomnili smo si tudi tiste tri, ki so po cepljenju dobili občutek krivde, ter osebe, ki je začela takoj po cepljenju v visoki frekvenci jokati. Nekomu so se pomanjšale prsi, dva sta trpela za domotožjem, 11 je postalo nepismenih, 62 pa je sonce preveč opeklo. 4381 oseb je za stranski učinek po cepljenju navedlo, da v bistvu niso imeli prav nobenih stranskih učinkov?!Vse to navajamo, ker bi prav od združenih slovenskih zdravnikov pričakovali, da operirajo z zanesljivimi, ne pa bizarnimi podatki. Da se samooklican cvet slovenske medicine sklicuje na takšne podatke, je žalostno in manipulativno, predvsem pa lepa priložnost za posredovanje spletne policije, če ta obstaja.V času, ko prihaja četrti val, so pomembne natančne in strokovne informacije, ne pa sporna spletna stran, ki jo je registrirala, ne zdravnica, pač pa vzgojiteljica iz Velikih Lašč.