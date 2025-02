Komentar Lovra Kastelica: Peta obletnica

Diamantna princesa je s šestimi Slovenci na krovu tedaj premagovala valove ter bila vse bliže japonski obali. Na njej sta križarila tudi zakonca s Floride: pisateljica Gay Courter in njen Phil ... Ki bi še razumel, če bi se vse skupaj šele začelo, ker pa je bil njun zadnji večer pred izkrcanjem, ni mogel biti več tiho: »Mislim, pa kaj res ne moreš preskočiti vsaj te igre?!«

»Ne smem razočarati svoje ekipe!« mu je pomežiknila.

Ni razumel. Ali pa ni hotel razumeti, da je bil kviz njena daleč najljubša aktivnost, ki jo je doživela na tej nerazburljivi križarki. »Obljubim, da ne bom predolgo ...«

Phil se je vrnil v kabino, svojo ženo pa dočakal šele v tistem trenutku, ko se je po zvočniku zaslišal kapitanov glas: »Hongkonška oblast nas je obvestila, da je bil njihov državljan pozitiven na koronavirus …«

Nervozen že od čakanja na ženo je samo še sočno zaklel, potem pa siknil: »Pa ta tip bi lahko okužil celo ladjo! Morda smo že bolni, pa sploh ne vemo!«

Gay ni nič rekla. Pač pa je moža poslušala z velikim cmokom v grlu: počutila se je krivo, ker ni prišla že prej k njemu. Če bi, je premišljevala, bi se usoda gotovo drugače poigrala.

Phil pa je še naprej nemirno in nerazsodno in temačno razglabljal: »Če smo stali s tem človekom v vrsti za hrano ali pa če smo bili z njim v istem dvigalu, potem je po nas!« Že spet je zaklel. »Nujno moram na zrak!« Čutil je tesnobo, odprl balkonska vrata ter se zazrl v črno nebo. »S te ladje hočem čim prej!« je zakričal.

Ko je prišel nazaj, je začel živčno pakirati. V tišini, ki jo zmoreta le stara zakonca, mu je pomagala tudi Gay.

Vsak kos prtljage je skrbno označil in vse skupaj odnesel pred vrata. Potem pa je potrkal sobar ter mu v slabi angleščini zaukazal, naj ne zapušča kabine. Spet ni mogel verjeti, sploh pa ne, ko je postrešček začel vso tisto prtljago prinašati nazaj v kabino.

Phil, ki je komajda zadrževal svoj bes, je dobil v roke še snop papirjev. Ko je videl, kaj piše, jih je od togote samo še zabrisal: »Očitno ne gremo nikamor!«

Spet je odvihral na zrak. Gay je opazila, da se pogovarja sam s sabo ...

»Če je bil tip iz Hongkonga pet dni na ladji in če je okužil dva na dan in če sta tudi ta dva okužila vsak po dva in če sta ...«

Mešalo se mu je. Diamantna princesa je postajala ladja norcev. Na velikanskem filmskem platnu so začeli predvajati – Straussov valček. Tiste, ki so to videli, je spreletaval srh: občutek so imeli, da so na Titaniku.