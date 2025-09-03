NA KOŽO

Komentar Lovra Kastelica: Norveški zajtrk

Ko nekdo želi postati bog, je vselej na meji zločina.
Fotografija: Etgar Keret FOTO: Uroš Hočevar, Delo
Etgar Keret FOTO: Uroš Hočevar, Delo

Lovro Kastelic
Lovro Kastelic
03.09.2025 ob 22:25
lovro-kastelic
Lovro Kastelic
03.09.2025 ob 22:25

Začeli bomo z zgodbo o vozniku avtobusa, ki si je neznansko želel postati bog. Da si je želel postati bog, ni nič novega. Ko takšni začutijo to božjo priložnost, tedaj odločajo o usodah ljudi, v voznikovem primeru so bile to usode tistih, ki so zamujali: zamudnikom ni nikoli odpiral vrat. Kdor pa se vozi z avtobusom, ta ve, v kakšnih težavah se lahko znajdemo, kadar nam odpelje pred nosom.

Odkar pomnim, se Izraelci in Palestinci prepirajo, vojskujejo, terorizirajo, podjarmljajo. Na enem izmed poskusov sprave bi morala ob Etgarju Keretu (izraelskem piscu zgodbe o vozniku, ki je hotel postati bog) na Norveškem nastopiti še dva palestinska pisatelja. Vsi trije bi morali skupaj podariti svetu utvaro, da zmorejo živeti v miru.

Do tega skupnega nastopa ni prišlo. Palestinca sta že takoj opozorila, da se z Izraelcem takole javno pač ne bosta pogovarjala, »saj razumeš«, sta dejala Keretu, ta pa se je delal, kot da ju razume in je njuno odločitev spoštoval samo zaradi ljubega miru.

Organizatorji so hoteli ta spor pomiriti s skupnim norveškim zajtrkom. Na njem pa je francoski filozof Jacques Derrida izkoristil trenutek in poprosil Kereta za izvod njegove zadnje knjige. Od nekod je povlekel še zadnji izvod, ki ga je imel, in mu ga poklonil. Palestinski pisatelj, ki ni vedel, da je šlo za njegov zadnji izvod, je po daljšem premisleku le izdavil: »Bi lahko še jaz dobil enega?«

»Le enega sem imel pri sebi,« mu je dejal. V hipu je nastala mučna tišina, Palestinec pa si je mislil: »Japajade! Za Derridaja imaš knjigo, zame, ker sem Palestinec, pa ne!«

Tudi Izraelec je lahko z njegovega obraza razbral, kaj si misli. Ni mu bilo vseeno. Zatohlo ozračje je prebodel šele s predlogom, naj mu pove točen naslov, kamor mu bo lahko poslal knjigo. Vprašanje, ali je ta Palestinec danes še živ ...

Menda je izraelsko-palestinsko družbo takrat v boljšo voljo spravila šele večerna košarkarska tekma Izraela s Slovenijo. V sosednji Švedski je potekal namreč Eurobasket, slovenske košarkarje pa je vodil Slobodan Subotić. Ter nadaljeval tradicijo bolečih porazov proti Izraelu. Če nas je leta 1997 (68:69) v odločilni tekmi uničil Gur Shelef, 1999. (66:67) Doron Shefer, nas je tisti večer izločil Tal Burstein (76:78).

Danes se bodo ob 17. uri naši košarkarji po dveh desetletjih znova pomerili z Davidovimi sinovi, rojaki Etgarja Kereta, ki že mesece protestira proti Netanjahovim zločinom v Gazi. Ko nekdo želi postati bog, je namreč vselej na meji zločina.

