Komentar Lovra Kastelica: Najlepše bratstvo

Brinjeva gora je zaselek nad Zrečami. Od tam prihajajo tudi Pevke z Brinjeve gore, vse so sorodnice. Letos obeležujejo že 25-letnico svojega delovanja. Vodja skupine je Jožica Podgrajšek; leta 2011 ji je zreška občina podelila priznanje za dolgoletno vodenje družinske skupine in za uspešno obujanje družinskega petja. Predvčerajšnjim pa smo izvedeli, da za najuspešnejše pobratenje mest v Evropi štejejo prav sodelovanje med angleškim Sedberghom in našimi Zrečami. Izvedeli smo, da to sodelovanje traja že vse od leta 2004, ko je BBC izpeljal resničnostni šov, v katerem so krajani Sedbergha iskal...