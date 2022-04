Komentar Lovra Kastelica: Mudilo se je

Lovro Toman je bil narodni buditelj in izjemno priljubljen govornik. Bil je trn v peti kranjskim Nemcem. Tako so ga zasovražili, da so razglasili Kranjsko kar za Tomanijo. V zobeh so ga imeli tudi zaradi njegovega pionirskega dejanja, saj je 7. aprila 1848 poskrbel, da je v Ljubljani prvič zaplapolala slovenska zastava. Prispelo je kar 87 idejnih predlogov, žal pa so bili vsi zanič. Tako ga je razjezilo, ker so na Ljubljanskem gradu izobesili zastavo nemško, da je s slovensko trobojnico v roki, barve so bile vzete iz grba dežele Kranjske – modrega orla na belem ščitu, vstopil v gostil...