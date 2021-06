Komentar Lovra Kastelica: Mlad(a) in zagorel(a)

Kdor se upira starosti, ostane v življenju brez naslednjega mandata.

»Mlada, lepa in zagorela,« se je nasmehnil znanec, ko jo je prvič videl. Naša polletnica pa je s sebe raje podila zgodnjejunijske žarke, ki so se plazili po njej in jo nervirali. Ker prihaja obdobje še močnejših, se bo treba še posebno paziti. Spadamo med tiste, ki nas hitro opeče.Ker se je šele v zadnjem obdobju privadila na otroški voziček in ne teži več tako strahotno, so postali sprehodi po Šiški spet privlačni. Ter zanimivi. Kot je bilo zanimivo tudi golo naključje, da je z istimi besedami leta 2008 pohvalil ameriškega predsednikatudi takratni predsednik italijanske vlade. »Giovane, bello e abbronzato,« je namreč bleknil v Moskvi med srečanjem z ruskim predsednikom. Spomnim se, da se je opazki, da je Obama mlad, lep in zagorel, tedaj režala cela dvorana, tudi Medvedjev.In če jih je Obama štel takrat 47, jih je italijanski medijski tajkun 72. Pa se mi je zdel Il Cavaliere (vitez), kot so ga klicali, celo za odtenek bolj zagorel. Stric je moral biti res veliko po solarijih … Podobno in že kar pretirano zagorel je bil tudi. Pa saj je bila ameriška različica Berlusconija od vseh umetnih žarkov že skoraj oranžna v glavo. Čeprav je imel, ko je moral sestopiti z mesta predsednika ZDA, na grbi že 74 križev, je na vse kriplje kljuboval naravni zakonitosti, ki ji pravimo starost. Tako kot Berlusconi, le da je njega iz igre odnesla bunga bunga z mladoletno maroško prostitutko. Kdor se upira starosti, ostane v življenju potemtakem brez naslednjega mandata.Vendar pa sta bila Donald in Silvio zgolj med najbolj izpostavljenimi. Biti mlad, lep in zagorel je že dolgo vsesplošni trend. Zato tudi toliko lepotnih operacij in neumnih odločitev tistih, ki bi morali izžarevati modrost. Da je Srbijo v teh dneh šokiral primer mladeniča, ki je brez medicinske izobrazbe opravljal lepotne posege in operacije, mnoge njegove stranke pa so ostale do kraja iznakažene, še zdaleč ni bilo presenečenje. Kot tudi ni, da so podobni šarlatani preplavili tudi že Slovenijo.Lepotne posege, ki jih lahko izvajajo sicer samo zdravniki, opravijo kar na naših parkiriščih, toliko povpraševanja da je. Za odmerek botoksa namreč ne rabiš prav nobene kampanje. Tudi nisem še slišal, da bi imele antivekserke kaj proti silikonu.Zato pa se družba drastično spreminja. Čez deset let se z znancem iz uvoda niti ne bova več prepoznala. Čeprav bova iznakažena, na obrazu gub ne bova imela. Bova pa hudo ponosna na svoje napete ličnice in polne žnablje, na drugačen nos.