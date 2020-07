Komentar Lovra Kastelica: Hotel Slovenija

Večina Slovencev si prenočitev z zajtrkom že od nekdaj razlaga nekoliko po svoje.

Vroče portoroško sonce ga je začelo žgečkati po levi nogi, ki mu je nemarno bingljala s postelje. Zaspal je kot pokošen. Naporna noč je bila. S priprtim očesom je tedaj pogledal na uro. »Joj!« je zakričal ter prebudil še preostale. Družno so si nataknili natikače ter zdirjali po stopnišču navzdol. In še za konico repa ujeli hotelski zajtrk. »Uf!« so si oddahnili, nakar je sledil prizor, ki se na Obali v teh dneh že prav moreče ponavlja, sledila je namreč nadaljevanka, zaradi katere se turistični delavci v teh dneh samo še križajo.Vse pa izhaja iz dejstva, da si večina Slovencev prenočitev z zajtrkom, prenočitev z zajtrkom pa je postala medtem sinonim za turistične bone, že od nekdaj razlaga nekoliko po svoje. Ker v ceno ni vključenega še kosila in tudi večerje, se je treba zato že za zajtrk pošteno nažreti, vse tisto, česar ne zmoremo vreči v želodec, pa je nadvse priporočljivo, da pretihotapimo iz jedilnice. Toliko celofana, kot se ga je prodalo v zadnjih dneh, se menda že dolgo ni.Turistični delavci opažajo, da so turistični boni popolnoma spremenili ustaljeno antropologijo njihovih gostov, arhitekturo obiskovalcev. Vse je spremenjeno. Zato na Bledu prav hrepenijo po bogatih Kitajcih in Korejcih, ki jih lahko za šalo nategneš ter jim prodaš radler, pelinkovec in kavo, pa čeprav s 500-odstotno maržo. Saj, če to prodaš slovenskemu gostu, nastane takoj cel kraval, Kitajec pa plača in se še prav prisrčno zahvali, kaj bi človek še lepšega?Tudi v Mozirju, Šobcu in drugod si želijo, denimo, nizozemskih, francoskih ali pa nemških gostov, za katere te nikoli ni strah, da ti bodo odnesli prav vse šampone, brisače, mila, kopalne plašče, hotelske copate, kot se to dogaja te dni, saj so, kot smo izvedeli, tudi Romi že zavohali turistične bone in jim je uspelo prilastiti si Obalo. »Vse si lastijo, kradejo mila, derejo se, uvajajo svoja pravila, se kregajo z drugimi gosti in jih odganjajo,« je nekdo javno potožil.Pa da ne bodo vedno samo Romi krivi: v petzvezdičnem portoroškem Hotelu Slovenija je njihov gost pred dnevi napolnil vedro vode in ga skupaj s šamponom kar mimo recepcije odnesel iz stavbe. Pred hotelom je imel parkirano svoje vozilo z mariborsko registrsko oznako. In ga začel kar tam šamponirati in umivati. Mimoidoči še dolgo niso mogli verjeti prizoru, ki kaže na povsem spremenjeno strukturo gostov.