Spremljanje predvolilnih soočenj je vselej neprecenljiva izkušnja in odličen test za oceno lastnega potrpljenja. Nenehno se mi podi po glavi, koga predstavniki strank tam sploh prepričujejo, prepričane ali neprepričane? Odgovori, ki se ne nanašajo na voditeljevo vprašanje, me namreč ne prepričajo. Spremljanje predvolilnih soočenj je odličen test za oceno lastnega potrpljenja. V teh letih smo se volivci menda že naučili, da prihajajo na soočenja predstavniki političnih opcij obljubljat predvsem nemogoče. Ali pa oznanjat svoje programe, za katere se izkaže, da so ponižujoče prazni in skrčeni ...