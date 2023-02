Komentar Lovra Kastelica: C/2022 E3

Stari prijatelj se je vrnil. Ime mu je C/2022 E3 in se je ravno včeraj po 50.000 letih najbolj približal Zemlji. Nazadnje so ga videli neandertalci, za njih pa je dolgo veljalo, da so naši predniki. Zdaj pa je bolj ali manj jasno le to, da smo od njih podedovali rdečkaste lase. Na evropskih tleh so bili prvi z visoko kulturo, pokopavali so že svoje pokojne, se družili ob ognju, igrali na piščalke.

Čeprav so bili nadvse inteligentni in spretni, pa to ni zadostovalo za njihov obstoj. Menda zato, ker so svet dojemali, kakršen je bil. Kar je že kmalu po tistem, ko so opazili C/2022 E3, izkoristil njihov rabelj, Homo sapiens, daleč najbolj netolerantno bitje do svojih neposrednih tekmecev!

Bomo že prenehali s tem, da smo nesmrtna vrsta in da nam nihče nič ne more?

Če se ne motim, smo potrebovali samo dobrih 10.000 let, da smo se znebili neandertalca, ki je živel v Evropi že davno poprej, najmanj 200.000 let pred nami. To sijajno, obenem pa tako prestrašeno, zarotniško, manipulativno in še kako nasilno človeško bitje je v svoji zgodovini pobilo že vse, kar se mu je postavilo počez in mu konkuriralo.

Ker smo prevzeli primat nad samimi primati, naj bi imeli ekskluzivno pravico do uveljavitve lastnega pogleda na svet, ta pa je edini zveličaven. Vse tiste, s katerimi se ne strinjamo, pošiljamo zato že od nekdaj – med opice.

Spomnil sem se, kako je slikar, ki ga je v Vesni igral Fran Milčinski Ježek, razigrane fante ozmerjal s pavijani, orangutani, predvsem pa z neandertalci. Nepozaben je bil tudi prizor, ko sem se peljal z nekom, ki Italijanov tudi po vseh teh letih še vedno ne prebavlja. In ko nas je na lepem prehitel neki Tuljo, je naš voznik doživel trenutek svoje slave, odločno pohodil na gas, ga dohitel, tedaj pa srepo pogledal Laha in mu siknil: »Opica!«

Makaronar seveda ni razumel, kaj mu je ščavo zabrusil, meni pa se je zdelo prav smešno, da se zmerjamo še vedno z resničnimi dejstvi in predniki, ob tem pa ne vidimo širše slike, da drvimo po lastni krivdi v pogubo, v slepo ulico evolucije. Te sposobnosti pač nimamo.

Zadnjič mi je nekdo sporočil: »E, moj lovro, piši raje o slovenskih samomorih in pusti cecu pri miru!« Seveda je k temu dodal še: »Opica!«

FOTO: Handout Via Reuters

Razumel sem, da najina glasbena svetova nista enaka, da ni enaka niti najina ljubezen do domovine in običajev, kot tudi, da ga silno moti, zakaj je toliko samomorov med Slovenci. Vseeno pa sem prepričan, da si v osnovi zastavljava podobna vprašanja: ali bomo čez 50.000 let še na tem planetu; kdo neki bo takrat videl komet C/2022 E3; bomo že prenehali s tem, da smo nesmrtna vrsta in da nam nihče nič ne more; da so vsi drugi opice?