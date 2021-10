Komentar Lovra Kastelica: Bili smo primorani

Želimo svobodno in normalno državo in nočemo, da si z našim denarjem drugi polnijo žepe, ter da nam kratijo pravice, ki naj bi jih imeli po ustavi, ki je sicer še nismo brali, še posebno pa ne želimo biti del te svetovne agende, pa kar koli že to pomeni. Slovenci imamo najslabše mnenje o znanstvenikih v vsej EU! Tako nekako je v zadnjem obdobju slišati protestniški glas tistih najglasnejših, to pa so tisti, kot pravi klinični psiholog Aleksander Zadel, ki še zdaleč niso lačni, temveč so to tisti, ki zvečer ne morejo na zabavo. Ki so se zadnjih nekaj desetletij pretvarjali, da so neuničljivi...