Komentar Lovra Kastelica: Bedaki in konji

Da je Zemlja okrogla, je dokončno potrdila odprava portugalskega pomorščaka Ferdinanda Magellana, ki je med letoma 1519 in 1522 obplula svet. Približno v tistem času so se pojavili tudi prvi globusi. Če bi človek imel pri sebi enega prvih, ne bi bil le izjemno bogat, pač pa bi bil tarča vseh najpomembnejših muzejev, zbirateljev, tudi kriminalcev.

O svojem globusu je zadnjič razpredal tudi naš sogovornik s štajerskega konca. Povedal je, da ga je prvič videl pred petimi leti pri svojem tovarišu iz Slovenske Bistrice, da stoji na lesenem podstavku ter da gre nasploh za izjemno ohranjen kos.

Ko je izvedel, da prijatelj niti približno ne ve, kaj bi z njim, ter da ga misli že v kratkem vreči na smetišče, je v globusu zagledal fantastično priložnost, takšno, ki se ti ponudi le enkrat v življenju. Nekje na njem je zagledal tudi letnico 1547 in bil prepričan, da gre za letnico izdelave.

Nepremično je zrl v tisto reč. Prijatelj je to videl in ga vprašal: »Ga hočeš?« Varilcu pa so se oči zasvetile: videti je bil kot otrok, ki se mu ponuja nekaj, kar si je že dolgo želel. »Dam ti ga, ti samo vozi z njim!«

V trenutku, ko mu ga je prijatelj tako zlahka odstopil, je bil naš varilec prepričan, da ima v svojih rokah – zagotovljeno in preskrbljeno prihodnost, še več, odkar ga ima pri sebi, verjame, da hrani pravo premoženje, kakor tudi, da se vrednost globosa, kot mu pravi, le še veča.

Naslednje leto ob tem času bomo milijonarji!

Tudi njegova žena, ki čisti prah z njega, je silno ponosna, pa ne le na globus, pač pa tudi na svojega moža, ki je takrat domov prinesel vstopnico za najlepšo jesen njunega življenja. Le še unovčiti jo bo treba.

Lastnik domnevno enega najstarejših globusov je zato sklenil, da bo najprej potipal teren. Poslal nam je nekaj fotografij, na eni pa je, kot smo lahko razbrali, pisalo tudi Zoffoli. Za nobeno srednjeveško deželo ne gre, pač pa za legendarno družinsko podjetje iz Riminija, ki že 70 let izdeluje kičaste barske omarice v obliki globusa, zato ni bilo težko ugotoviti, da stane takšen okoli 400, da pa dobite rabljenega celo že za 15 evrov.

Ko je to izvedel, se je varilčev svet močno zamajal: prvič, ker v vseh teh letih ni ugotovil, da se globus odpira, ter drugič, ker je pričakoval, da je globus vsaj 400 let starejši in vsaj tolikokrat vrednejši. Počutil se je kot Del Boy Trotter (Samo bedaki in konji), ki je bil neštetokrat le korak do milijonarja, pa se je vedno kaj zalomilo. Res pa je tudi, da ni nikoli obupal: »Naslednje leto ob tem času bomo milijonarji!«