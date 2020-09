Komentar Lare Paukovič: Zmenkarije v času teorij zarot

Posebno skrb vzbujajoče je, da internet ponuja nešteto možnosti, da skupnosti, v katerih se razvijajo in premlevajo teorije zarote, cvetijo.

Med platformami za zmenke, ki so na voljo novodobnim iskalcem ljubezni, je bila ena najnenavadnejših FlatEarthSingles, spletna stran, ki naj bi pomagala najti partnerja tistim, ki verjamejo, da je zemlja ploščata in da je splošno prepričanje o okrogli zemlji velik nateg NASE, iluminatov in drugih pomembnih organizacij ter posameznikov, ki »iz ozadja« vodijo svet.Za ameriško revijo o tehnologiji Wired je fenomen FlatEarthSingles raziskoval novinar Ralph Jones in ugotovil, da je večina profilov na strani lažna, nekaj tednov zatem, ko se je začel poglabljati vanjo, pa je izginila z interneta. A kljub temu že ideja o tem, da bi obstajala aplikacija za povezovanje izključno ljudi iz majhnega bazena verujočih v bizarno teorijo zarote, kaže, kako fragmentirana je postala družba.Jones se je za članek pogovarjal z nekaj zagovorniki ideje o ploščati zemlji in resnično je večina dejala, da ne morejo »dejtati« nekoga, ki ne deli njihovega prepričanja o ploščati zemlji, ker je to zanje pač tako pomembno. Tako imenovani flateartherji v zvezi s svojo teorijo zarote niso pripravljeni sprejemati kompromisov, med katere bi očitno spadale tudi debate s partnerjem, ki ne verjame v ploščato zemljo in bi se jim – če ima kaj zdravega razuma – verjetno uprl s protiargumenti. Čeprav: kdo z zdravim razumom bi si želel na zmenek z nekom, ki verjame v ploščato zemljo? Želja tistih, ki verjamejo v ploščato zemljo, da bi imeli svoj dating app, je tako mogoče še kar razumljiva.Toda kaj če si potem predstavljamo, da bi se vsi majhni otočki ljudi s specifičnimi nazori začeli družiti in pariti samo med sabo? Če se je pojavila vsaj potreba po strani za zmenkarije za flateartherje, potem bi gotovo morala obstajati tudi aplikacija za anticepilce. Posebna aplikacija za tiste, ki pridno nosijo maske, in še ena za tiste, ki verjamejo, da je koronavirus največja svetovna zarota. Za militantne vegane in ljudi, ki mislijo, da je bil 9/11 zrežiran. Ali da je Elvis še živ. In tako dalje.Čas koronavirusa in politične nestabilnosti je dal vsem tem teorijam zarote nov veter v jadra – ljudje so zmedeni kot še nikoli prej, v svoji zmedenosti in obupu pa še toliko bolj odločni, da se oklepajo tistega, kar verjamejo, pa naj bo to še tako nelogično in privlečeno za lase. Tudi avtoritet, ki to sploh niso – to pa zato, ker uveljavljenim avtoritetam, ki jim ne morejo ponuditi neke predvidljivosti in stabilnosti, ne zaupajo več.O flateartherjih in razlogih za njihovo naraščajočo popularnost, med katere seveda spada tudi covid-19 in občutek izgubljenosti v neoliberalni družbi, je pred kratkim v Mladini pisal Marcel Štefančič, v nedavnem intervjuju pa je nevarnost zapadanja teorijam zarot v trenutnih časih omenil tudi predstojnik Centra za mentalno zdravje Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana Borut Škodlar. Škodlar razlaga, da je internet posebno nevaren za šibke, nestabilne ljudi (kar je v trenutnem času pandemije najbrž polovica populacije). Ti se namreč naslonijo na vse, kar najdejo na internetu in se jim zdi koristno, in tej ideologiji sledijo. Poleg tega, pravi Škodlar, »če si nagnjen k idejam, da je vse na tem svetu nekako zrežirano, postavljeno, vodeno z neke druge instance, lahko spletni viri tovrstno duševno stisko tako stopnjujejo, da se popolnoma zapredeš vanjo. Pri človeku z nagnjenostjo k psihozi se lahko prav zaradi tega razvije prava psihoza.«Posebno skrb vzbujajoče je, da internet ponuja nešteto možnosti, da skupnosti, v katerih se razvijajo in premlevajo teorije zarote, cvetijo. Če že ne appi za zmenke, pa socialna omrežja, forumi, prostori za komentarje pod članki na spletnih portalih. Verjetno boste pod vsakim člankom o koronavirusu našli pozive, naj narod končno spregleda, saj gre pri maskah in pozivih k cepljenju za sistematično uničevanje človeštva, na drugi strani pa besne vzklike, naj ljudje že vendarle začnejo dosledno nositi maske, kajti virus je še veliko bolj smrtonosen, kot nam to slikajo mediji.Že tako daleč smo, da so se javne osebnosti, ki niso na noben način povezane z zdravstvom, preobrazile v koronavirus guruje in nosilce »pravih« informacij, ki nam jih »vodilni prikrivajo«. Razumljivo je, da se je lažje opreti na zaupanja vreden obraz ali manjšinsko skupnost, ki nato usmerja naše delovanje, če ga že vodje v državi in po svetu ne morejo. A svetovnega kaosa žal ne bo rešila vera v nobeno teorijo zarote.