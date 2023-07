Komentar Lare Paukovič: Ženska brez otrok

Kako je mogoče, da se v središču družbene debate vedno znova znajde ... ženska brez otrok? Direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač je te dni na družbenih omrežjih objavila čustven zapis, v katerem razloži, kako so se diskreditacije, ki jih je redno deležna od političnih nasprotnikov, zdaj zvedle na to, da je stara 30 let in nima otrok. »Če v zgodnjih dvajsetih poslušamo, da smo grde, histerične, živčne, debele in razvajene ... v zgodnjih tridesetih poslušamo, da smo ničvredne, ker nimamo otrok, moža in hiše,« je zapisala Kovačeva in poudarila, da pri tem nihče ne pomisli na to, da take izjave lahko prizadenejo tiste, ki si otroke želijo imeti, pa jih zaradi zdravstvenih razlogov ne morejo, ki so izgubili partnerje, ki se trudijo zanositi ... V njenem primeru, je še zapisala, gre za prvo situacijo – zaradi zdravja verjetno nikoli ne bo imela otrok.

Da Nika Kovač morda ne bo mogla imeti otrok, nas ne bi smelo niti malo zanimati. To je njena osebna stvar. Ravno tako se ona ne bi smela počutiti dolžna tega pojasnjevati. Ampak se, ker je dejansko takšna (še vedno!) družbena klima. Če malo pregledate slovenski medijski prostor in ženske, ki so (bile) z različnih strani deležne največ gneva, so to navadno mlade (ampak ne tako mlade, da ne bi mogle imeti otrok!) ženske z močnim javnim glasom, ki nimajo otrok. Samo pomislite na Katarino Kresal, nekdanjo ministrico za notranje zadeve, ki so jo mediji raztrgali. Sama sem bila takrat še premlada, da bi spremljala politiko, a vseeno ni bilo trača, ki ga ne bi slišala o njej: o intimnih razmerjih, razuzdanem obiskovanju zabav, uporabi prepovedanih substanc in tako dalje.

Nika Kovač ima to srečo, da o njenem ljubezenskem življenju ni znanega veliko, pa nič hudega, vaške opravljivke in desničarski troli bodo pač obrnili narativ.

In zdaj Tina Gaber, vplivnica, aktivistka za pravice živali, partnerica predsednika vlade. O njej se je slovenski narod že dodobra načvekal, a so dobili novo kost za glodanje, ko je dala intervju za posebno poletno številko Mladine. Kako je mogoče, da Tina Gaber dobi mesto v pomembnem mediju? Kaj je sploh naredila v življenju? Pa saj je plačana spremljevalka! S kom vse je že bila! Pri toliko in toliko letih že povsem odcvetela! Skrajni čas, da se z Golobom zdaj potrudita za otroka, če ga sploh mislita imeti. Vseh komentarjev si sploh ne upam pisati, a je jasno, v katero smer gredo. Gabrova je v intervjuju povedala, da se je, ko je gledala neko žaljivo oddajo o sebi, zjokala na kavču. Ampak to seveda nikogar ne zanima. Nika Kovač ima to srečo, da o njenem ljubezenskem življenju ni znanega veliko, pa nič hudega, vaške opravljivke in desničarski troli bodo pač obrnili narativ. Jo sploh kdo hoče? 30 in brez otrok? Nezaslišano. Če si čez 30 in brez otrok, si lahko samo lahka ali pa stara zagrenjena devica, ki ne dobi partnerja. Če pa ga po nekem čudežu imaš, je z njim verjetno nekaj narobe, sta oba čudna in prakticirata boemski način življenja ali pa te bo čez čas zapustil zaradi mlajše in imel otroka z njo.

Da tudi sama nisem prepričana, ali bom kdaj imela otroke, sem v kolumnah že večkrat poudarila. Res je, da sem bila tedaj nekaj let mlajša in verjetno še samska. A vmes se je spremenilo marsikaj, med drugim sem dopolnila 30 let, otrok pa si zaenkrat še vedno ne želim. Drznem si zapisati, da sem kljub temu že nekaj dosegla, in srčno si želim, da bi se lahko svojemu delu in vsem drugim odnosom, ki me v življenju izpolnjujejo, v miru posvečala še naprej, ne da bi mi bilo treba odgovarjati na neprimerna vprašanja.