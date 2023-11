Komentar Lare Paukovič: Veselo zapravljanje!

Sodim med ljudi, ki jih ni treba ravno zagreto prepričevati, da posvojijo praznične rituale, pa četudi spremljajo praznike, ki so se pri nas udomačili šele v zadnjem času, izvorno pa jih poznajo čez lužo. Rezljanje buč v strašljivi atmosferi in maraton grozljivk ob noči čarovnic? Podpišem!

Povsem jasno mi je, da je 31. oktober, ko po ameriškem zgledu praznujemo noč čarovnic, tudi dan reformacije, kar pomeni, da bi se morali namesto čarovnicam in duhovom poklanjati začetkom slovenske pisane besede. Ampak – dan reformacije pač ni tako profitabilen, noč čarovnic pa se po številu artiklov, ki jih je mogoče v tem času prodati množicam, skoraj lahko kosa z božičem.

Ni žalostno, kako zelo so skoraj vsi »zabavni, domiselni, zanimivi« rituali, ki se odvijajo v jesenskih in zimskih mesecih (ne govorim več samo o noči čarovnic in božiču), vezani na zapravljanje denarja? Ker se kolo kapitalizma pač vrti ves čas, seveda niti pomlad in poletje nista imuna. »Nujno« potrebujemo nove kopalke, dopust, pripomočke za plažo in tako dalje.

A vseeno se zdi, da so trgovci v jesenskih in zimskih mesecih postali bolj pretkani in nam poskušajo prodati »ultimativno« jesensko ali zimsko izkušnjo. Ta zelo pogosto vključuje točno določen stanovanjski dekor, od dišečih sveč do blazin v obliki buč ali fotelja, v katerem boste v hladnih dneh srkali kakav in opazovali odpadlo listje, specifične modne izbire, knjižne naslove, ki jih ne smete zamuditi, zdaj ko so dnevi krajši in imate končno več časa za branje, precenjene tople čevlje in tako dalje.

Na začetku jeseni so se na primer po družbenih omrežjih začele rolati tako imenovane jesenske košare (boo baskets), ki vam bodo popestrile hladne dni in ki jih lahko fantje dekletom poklonijo kot popolno jesensko darilo, v njih pa se je praviloma znašla topla odeja za stiskanje na kavču, kakšna kava ali čaj, skodelica, dišeča sveča, sladkarije in tako dalje. Skratka – sami neuporabni predmeti, ki jih imate najbrž že tako in tako doma.

Ampak uporabniki družbenih omrežij so ponoreli in posneli nešteto vsebin, v katerih so razkazovali, kaj vse se skriva v njihovih košarah. Promovira se tudi zbiranje dišečih sveč z jesenskimi vonji, (nekatere uporabnice jih imajo doma več sto), toplih šalov z različnimi vzorci in tako dalje.

Bolj ko se bližamo božiču, hujša postaja situacija. Ste letos že premislili o svojem sanjskem božičnem drevescu, jaslicah, dekorativnih hiškah, hrestaču, utripajočih lučkah in vsem drugem? Že imate omejeno serijo božičnih krožnikov za prijatelje, ki pridejo na večerjo? Pa darila? Če boste predloge za darila za svoje drage iskali po spletu, se lahko spustite globoko v zajčjo luknjo, kajti »inovativnim idejam« (ki stanejo) res ni konca.

Lahko v praznikih – teh, ki so že minili, in teh, ki počasi prihajajo – sploh zares uživamo, ne da bi se vsaj malo predali kapitalistični dirki? Težko. Vsi bodo spet trobili, kako je v tem času pomembno, kaj nosiš v srcu, ne pa, koliko odšteješ za darila ali kaj podobnega, potem pa vas bodo ves čas vabili na kuhančke (ki stanejo) ali na adventne izlete (ki ravno tako stanejo), organizirali boste večerje za prijatelje (ki stanejo) in hodili na večerje k njim domov, kamor bo treba prinesti darila (ki stanejo) ...

Trenutno ne poznam skoraj nikogar, ki bi znal december preživeti v skladu z načelom skromnosti. Ko umaknemo vso to megalomanijo, pa od tako imenovanega »božičnega duha« ostane bore malo.