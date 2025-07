Komentar Jerneja Suhadolnika: Ženske prihajajo

Ob prehodu junija v julij so opozorile nase najboljše slovenske nogometašice. Te so konec maja napredovale v ligo narodov A, najvišjo raven tega tekmovanja Evropske nogometne zveze, in bodo v prihodnji sezoni igrale med evropsko elito. Pred dobrim tednom so poskušale opraviti čim več še na turneji v Avstraliji, kjer so se dvakrat pomerile z gostiteljicami in v drugi tekmi pustile odličen vtis. V izdihljajih merjenja moči v Perthu so prišle do remija z 1:1.

To je bila za mlada dekleta bogata izkušnja, reprezentanca, ki na lestvici Fife kotira na 38. mestu, je bila uspešna na gostovanju pri 15. ekipi na svetu. Dobrih 13.000 gledalcev je pripravilo vzdušje, v kakršnem Slovenke niso vajene igrati, tudi to bo slednjim morda prišlo prav pozneje, ko bodo same igrale na velikem tekmovanju.

Eno od takšnih je evropsko prvenstvo, ki te dni žanje pozornost v Švici. Odziv navijačev je velik, še pred koncem prvega dela eura – ko gre šele za ogrevanje – so ustvarili povprečni obisk 15.800 gledalcev na tekmo, več kot na celotnem prejšnjem euru 2022 v Angliji.

Vsak kupec hamburgerja je prejel štiri vstopnice za ogled tekme na klubskem mundialu.

Ženski nogomet je očitno v vzponu, navsezadnje igra to priljubljeno igro z žogo vse več deklet, zgolj v Sloveniji je 3400 registriranih igralk nogometa. Uefa ni zaman skoraj potrojila nagradnega sklada na letošnjem euru na 41 milijonov evrov (leta 2022 je šlo za 16 milijonov evrov), med letoma 2024 in 2030 pa ne bo zaman investirala v razvoj ženskega nogometa milijarde evrov.

To so začutili tudi navijači, ki polnijo stadione na šampionatu v Švici. Povsem drugače torej kot v zadnjih tednih v ZDA, kjer kljub strahoviti propagandi Fife ne morejo napolniti stadionov na klubskem svetovnem prvenstvu niti zvezdniki à la Messi, Mbappe, Haaland in drugi.

Fifa je šla celo tako daleč, da ponuja vstopnice z 80-odstotnim popustom, toda zaman, išče tudi druge načine za popolnitev ogromnih betonskih mastodonov v New Yorku, Pasadeni in drugod po Ameriki. Eden od zahodnih medijev je objavil novico, da je vsak kupec hamburgerja v znani verigi s hitro prehrano prejel po štiri vstopnice za ogled katere koli tekme na klubskem mundialu. Pa naj še kdo reče, da ženski nogomet v zadnjih tednih ni zasenčil moškega.