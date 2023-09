Komentar Jerneja Suhadolnika: Vrača se nogomet

Slovenci smo športni narod brez primere. Kolesarstvo in športno plezanje sta priljubljeni individualni panogi, v katerih pripadajo glavne besede prav slovenskim športnikom. Niti največja tekmovanja v košarki ne morejo miniti brez slovenskih športnikov, ti so v zadnjem desetletju najmočneje zaznamovali tudi evropsko in svetovno odbojko. Govorimo o državi, ki premore manj prebivalcev kot katerokoli evropsko velemesto.

Letošnje poletje je dokončno vrnilo na svetovni zemljevid tudi slovenski nogomet. Kdor misli, da je to samoumevno, v najboljšem primeru sodi med popoldanske ljubitelje vrhunskega športa. Nič hudega, globalni šport za svoj finančni obstoj potrebuje vse kupce.

Pod črto je znano: Olimpija bo prvič igrala pod dežnikom Uefe jeseni, dobro gre nogometnim reprezentancam. Če odmislimo nastop kadetske ekipe na evropskem prvenstvu in dober start selekcije U-21 z zmago na Grbavici v Sarajevu, žanje veliko pozornost navijačev predvsem članska reprezentanca.

Matjaž Kek je zgradil resno reprezentanco, kar so prepoznali tudi slovenski navijači.

Izbrana vrsta, ki jo vodi Matjaž Kek, je po petih letih delovanja pod taktirko 62-letnega Mariborčana našla pravo pot, njena igra ima rep in glavo, njeni rezultati so stanovitni. Navijači so Slovenijo že videli na euru 2020 – po spektakularnih zmagah nad Poljsko in Izraelom –, a se to ni zgodilo. Štiri leta pozneje ekipa A deluje bolj zrelo, četudi je mlajša od tedanje. Nogometaši izžarevajo neverjetno energijo, na vsaki tekmi želijo zabiti gol in uveljaviti svoje odlike.

Slovenija goji realno upanje na nov podvig, kar bi bila vrnitev na evropsko prvenstvo po epskem nastopu na euru 2000 v Belgiji in na Nizozemskem. Severna Irska in San Marino, ki so ju Slovenci septembra pokosili z devetimi goli, ne sodita med najboljše reprezentance, toda s trenutno formo Kekovih napadalcev – v klubih in državni vrsti – se lahko primerja malokdo v skupini H, v kateri želijo na EP v Nemčiji igrati tudi Danska, Finska in Kazahstan.

To resda ni jamstvo za uspešen finiš Slovenije. Drži le, da je Kek zgradil resno reprezentanco, kar so prepoznali tudi navijači, zato se oktobra ne obeta le spektakel v Stožicah, ampak tudi srdita tekma za vstopnice za tekmo s Finsko.