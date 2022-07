Nogomet je dolgo veljal za stereotipno moško športno panogo. Najboljši nogometaši so čedalje večje globalne zvezde, ženskam so bile namenjene vloge spremljevalk, soprog in navijačic. Toda takšna delitev dela je preživeta, dekleta so dobila domovinsko pravico pod dežnikoma Fife in Uefe. To je mogoče podkrepiti s številkami zadnjih ženskih nogometnih turnirjev. Svetovno prvenstvo v Franciji 2019 si je ogledalo rekordnih 993 milijonov TV-gledalcev, dodatnih 483 milijonov zemljanov naj bi spremljalo turnir prek mobilne aplikacije. Aleksander Čeferin že dolgo govori o investicijah v ženski nogomet...