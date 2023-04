Komentar Jerneja Suhadolnika: Nogomet domuje v Ljubljani

Nogometni derbi med Olimpijo in Mariborom je osrečil Ljubljančane. Ni dvoma o zasluženi lovoriki. Zeleno-beli imajo na lestvici 15 točk prednosti pred vijoličastimi, tri od štirih večnih derbijev v tej sezoni so dobili brez prejetega gola. Navijači odštevajo dneve do 20. in 21. junija, ko bodo na sedežu Uefe izžrebali pare 1. in 2. kola kvalifikacij za ligo prvakov. Olimpija bo krenila v boj za sanjsko tekmovanje 11. ali 12. julija. Dotlej je resda še daleč, sporočilo Olimpijine sezone je močno že danes.

Navijači so kričali na Alberta Riero, letos ga

opevajo kot rešitelja.

Prvič, uspeh Olimpije dokazuje, da se splača vlagati v nogomet tudi v najtežjih trenutkih. Nemški investitorji, ki so kupili klub od Milana Mandarića, so se opekli s prvo kadrovsko ekipo v Stožicah. Ko so ocenili, da jih Mladen Rudonja in Robert Prosinečki ne bosta osrečila, saj sta menda igrala dvojno igro, so angažirali novo operativno vodstvo, posledično – od lanskega poletja – so bojevali dve bitki. Eno s tekmeci, drugo z zavedenimi navijači. Adam Delius in Igor Barišić sta namreč izplačevala tudi pogodbe, ki sta jih sklenila bodisi Mandarić (trener Savo Milošević) bodisi Rudonja (trener Dino Skender). V resnici je šlo na nož z navijači tudi zaradi interesno-medijske sprege nekdanjih sodelavcev vodstva kluba, zaradi katerih so plačali za več kot milijon evrov starih grehov. Riera je na prvi konferenci doživel dotlej nevideno »dobrodošlico«, pol metra od predsednika Deliusa so histerično kričali zamaskiranci. Minulo nedeljo so v Stožicah vzklikali ime Španca tako glasno, da slednji, obkrožen z navijači, ni mogel dati intervjuja po tekmi, in tako opevali njegove sposobnosti, kot bi bil Albert Einstein, ne Albert Riera.

FOTO: Jože Suhadolnik

In drugič? Slovenski clasico med Olimpijo in Mariborom je potrdil še pomembnejše spoznanje za priljubljeno igro z žogo: da je Ljubljana še kako nogometno mesto. Če odmislimo tri nevarne topovske udare, ki bi jih morali čim prej odstraniti s športnih prireditev, je šlo ob severni ljubljanski obvoznici za pravi družbeni praznik. V Stožicah se je zbralo veliko pravih ljubiteljev igre, tudi najmlajših in deklet. To je kulisa, ki privlači, in obetavno izhodišče za vlagatelje v slovenski nogomet.