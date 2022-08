Pred dobrimi tridesetimi leti so se osamosvajala vsa področja družbenega življenja pri nas – gospodarstvo, kultura in šport. Šport je bil pomemben del nacionalne identitete, izjema niso bila niti prva leta. Lani smo praznovali ustanovitev olimpijskega komiteja, naslednje leto bo minilo 30 let od sprejetja OKS v MOK, posebno pa je letošnje leto. V teh dneh pred 30 leti sta blejska čolna ponesla ime mlade države Slovenije po vsem svetu. Prav v teh dneh pred 30 leti je na olimpijskem odru za zmagovalce prvič zaplapolala slovenska zastava! Prvega avgusta 1992 sta se ovenčala z bronom teda...