Komentar Izaka Koširja: Jaggerjevih 80

»Kakšna muka je staranje,« je v skladbi Mother's Little Helper že leta 1966, torej pred skoraj 60 leti, prepeval Mick Jagger, vokalist britanske zasedbe The Rolling Stones. Takrat je imel rosnih 23 let, sedaj pa je praznoval okroglih 80. Ja, rock zvezdnik, ki pooseblja besedo frontman, in ki je kljub svojemu divjemu slogu življenja ostal v neverjetni fizični formi, zdaj tudi uradno spada med najstarejše državljane. Ob njegovem častitljivem jubileju so se mnogi pisci in analitiki ozrli v čas ter njegovo kariero postavili v različne kontekste, tako družbene kot tudi glasbene. Nedvomno je v sodobnem času pustil neizbrisen pečat, vplival na razmišljanje in (spolno, ustvarjalno in filozofsko) osvobajanje baby boom generacije ter iz svoje umetnosti in performansa ustvaril blagovno znamko, glasbeni koncern, potujoči cirkus, če želite, ki mu ni enakega pod soncem. Mick Jagger danes še vedno tako rekoč ostaja brez konkurence in lahko parira marsikateremu več kot polovico mlajšemu glasbenemu kolegu, in kljub temu, da so mnogi njegovi upokojenski vrstniki na odru bolj za okras, on svoje delo še vedno jemlje hudičevo resno, saj do sebe in do svojih jaggerjevskih plesnih korakov ostaja profesionalno zahteven.

Nekoč so ga, ko še niti ni dopolnil 30 let, vprašali, ali si sebe predstavlja na odru v starosti 60 ali 70 let. »Zlahka,« je dejal.

Nekoč so ga, ko še niti ni dopolnil 30 let, v nekem televizijskem intervjuju vprašali, ali si sebe predstavlja na odru v starosti 60 ali 70 let. »Zlahka,« je izstrelil napol v šali. Pri Micku pač nikoli nisi povsem vedel, ali misli resno, saj se je vedno znal dobro ograditi ter sogovornika speljati stran od besedičenja o intimi in zasebnosti, in to kljub temu, da je bil (vsaj svojčas) največji rock zvezdnik na planetu. O njem se je veliko pisalo in govorilo, tabloidi pa so se na njegove afere lepili kot muhe, a sebe oziroma svoj notranji svet je le redko razgaljal. To je počel zgolj v pesmih, pa še to precej redko, v kakšni počasni srce parajoči baladi. Pa še takrat smo se spraševali, ali resnično govori o sebi ali zgolj orisuje zgodbo nekoga drugega in projicira občutja. Ne glede na omenjeno je pri Jaggerju, poleg njegovega značilnega gibanja na odru, izstopal njegov ekspresivni vokal. Bil je glas generacije, ki ni želela več poslušati popolnih šolanih glasov, temveč je želela surovo resnico ter zvok, sliko in besedo, s katerimi se lahko poistoveti.

Vse to jim je, tako mladim fantom kot dekletom, dal prav Mick Jagger, ki obenem nikoli ni imel težav tudi z brisanjem mej med spoloma. Nosil je lahko ženska ali moška oblačila, uporabljal ličila in se nenehno igral z androgenostjo. Rad je šokiral, bil viden, predvsem pa ničesar ni prepuščal naključju. Že od nekdaj je imel izrazit smisel za trende in množice. Da ni postal razprodaja na dveh nogah, pa ga je reševala njegova pristna ljubezen do glasbe, saj je bil že od zgodnjih najstniških let zaljubljen v ameriški blues in rock'n'roll. Drugo je zgodovina. Stonesi so nato skupaj z Beatli in še nekaj pomembnimi britanskimi bendi za vedno spremenili krajino pop kulture. Slednja pa je imela tudi širši vpliv na družbo in njen razvoj. Sledile so ji namreč tudi druge industrije, od modne in filmske do literarne in vizualne.

Jagger in Stonesi, kolikor jih je še med živimi, so tik pred izdajo novega albuma, in ponovno bo sledila (svetovna) turneja. Do zdaj še nihče ni zadeve na tako visokem nivoju pripeljal tako daleč kot prav Mick, ki na lestvicah najboljših frontmanov vseh časov kraljuje že desetletja. Nekdo se je nekoč vprašal, ali bi brez Jaggerja sploh imeli rock zvezde. Zagotovo. Njegove čevlje bi pač obul nekdo drug. Konec koncev smo vsi zamenljivi. In to najbolje ve prav Jagger sam. Zato pa tudi še vedno vztraja, saj svojih čevljev še ni pripravljen pospraviti v omaro.