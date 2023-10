Komentar Gordane Stojiljković: Žvižgač

Vedno znova sem navdušena nad mladino, ki brezkompromisno in jasno pove, kaj je prav in kaj narobe. S starostjo oziroma leti namreč ta mladostniški entuziazem po pravičnosti nekako zbledi, ponikne, potihne, nihče namreč nima časa za zapravljanje energije v borbi z mlini na veter. Izkušnje namreč naredijo svoje v smislu, da lepo neguješ svoj vrtiček in se pač ne vtikaš več v sosedovega, ker enostavno veš, da nima nobenega smisla. No, oni dan sem sedela s študentom medicine.

Da bi preživel, se je zaposlil v enem od domov za starejše na obrobju Ljubljane. Ker je prej že delal v enem od domov, je natančno vedel, kaj je njegova naloga, kako mora opraviti nego pri ljudeh, ki so zaradi različnih bolezni prikovani na posteljo, kako poteka razdelitev terapij, ki so jih predpisali zdravniki.

Na mednarodni dan starejših je deževalo praznih besed, kako moramo živeti v simbiozi.

No, v novem delovnem okolju je zelo kmalu ugotovil, da njegovi kolegi oskrbovancem ne umivajo zob, da jim pižame menjajo takrat, ko jih umivajo – na deset dni, in ne takrat, ko so polulane, prešvicane ali kakorkoli umazane; da jih po genitalijah umivajo z grobimi krpami za večkratno uporabo, da bi jim kdo očistil ušesa, krmežljavčke iz oči, jih počesal, jim porezal nohte, pa je itak znanstvena fantastika. Ugotovil je tudi, da »šparajo« z zdravili, terapijami, ki jih je predpisal zdravnik. Ker se njihovo stanje ne izboljšuje, jim predpiše še močnejšo kuro.

V ponedeljek smo obeležili mednarodni dan starejših, usta vseh pristojnih so bila polna praznih besed, kako moramo živeti v simbiozi, kako je treba starejšim pomagati. A kako, če pa tisti najbolj poklicani, ki smo jim za krepkih 1800 evrov na mesec zaupali svoje starše, stare starše, tete, strice, z njimi ravnajo pišmevuhovsko.

Še več, ogrožajo njihovo življenje. Naš bodoči družinski zdravnik je z njihovo vednostjo, ker opozorila niso zalegla, ravnanje pogumno prijavil pristojnim in dal odpoved. In kaj so naredili v domu? Plačali so detektiva, da je med enomesečnim odpovednim rokom, ko je bil na bolniški zaradi tumorja na nogi, vohunil za njim. Da bi zadeve uredili, jim ne pade na pamet.