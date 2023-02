Komentar Gordane Stojiljković: Žrtev

Te dni, ko spremljamo grozljive prizore posledic uničujočega potresa, ki je v dveh mestih v dveh državah zahteval življenja 40.000 ljudi, mi odzvanja beseda – žrtev. Vmes sem pisala članek o tem, da je tožilstvo po razkritju igralke Mie Skrbinac zoper Matjaža Tribušona vložilo obtožnico zaradi spolnega nasilja. Tudi v primerih spolnih zlorab namreč uporabljamo besedo žrtev. Čeprav mi je predsednica SOS-društva že med korono, ko sem za Regionalno novinarsko mrežo proti spolnemu nasilju s sedežem v Beogradu objavila intervju z Niko Kovač, vse »žrtve« spremenila v »osebe, ki so preživele nasilje«, se v to takrat nisem poglabljala.

Z novinarskega stališča je namreč daljša oblika občasno zelo moteča, za časopis celo predolga. A tokrat mi je v ušesih zazvonila neverjetna razlika (čeprav SSKJ našteva več pomenov). V prvem primeru so ljudje umrli, v drugem so »žrtve« preživele. In doumela, da je beseda žrtev v primeru spolnega nasilja nekaj, čemur se moramo v velikem krogu izogibati. Z besedo žrtev osebi, ki je preživela spolno nasilje, onemogočimo, da se z dejanji, za katera ni sama kriva, sprijazni, jih ponotranji, poskuša zaživeti na novo, brez krivde. Nenehno jo namreč postavljamo v vlogo, v kateri je uboga, nesrečna, poudarjanje te tragične usode pa lahko osebo demoralizira in okrepi občutek nemoči. Na tak način namreč ne morejo izstopiti iz zaciklanega vrtinca, ko jih tudi sistem postavlja v vlogo, ki si je niso same izbrale.

Zato morda le nekaj namigov za moje novinarske kolege, ki poročajo o spolnih zlorabah: Pri pogovoru z osebo, ki je preživela nasilje, izbirajmo primerna vprašanja, s katerimi jih ne bomo znova viktimizirali. Uporabljajmo izraze, ki so odraz dejanskega stanja, denimo posilstvo, in ne »spolni odnos«, saj v nobenem primeru ne gre za odnos. In imejmo v mislih, da smo ljudje različni. Ni namreč univerzalnega načina, kako se osebe, ki so preživele spolno nasilje, obnašajo. Niso namreč vse uboge in tragične, med njimi najdemo tudi odločne, glasne osebe, ki so pač odkrile svoj način, da se soočajo s posledicami zlorab.