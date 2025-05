Komentar Gordane Stojiljković: Streljačina

Posnetek, ki je zakrožil po družbenih omrežjih, bi lahko mimogrede pripisali ameriškemu akcijskemu filmu, če se ne bi zgodil v ljubljanski Šiški. Na posnetku najprej vidimo trojico moških, ki udriha po človeku, ki leži na tleh in si z rokami zakriva obraz. Kot empatičnemu človeku že sam pogled na ležečega na tleh v meni sproži ne le nelagodje, temveč tudi telesno bolečino. Potem se pojavi moški s pištolo, usmerjeno proti napadalcem, ki jo popihajo vsak na svojo stran, na tleh ležeči moški pa brez težav vstane, steče proti moškemu s pištolo, jo zagrabi ter steče proti napadalcem in ustreli. Ali je bila pištola prava ali pa je šlo denimo za plašilko, pri meni ne igra posebne vloge. Ker moje oči težko verjamejo videnemu, si posnetek ogledam znova. Čakaj malo, zunaj je še svetlo, streljačina se dogaja v strnjenem naselju med bloki, tip strelja med tekom, sploh ne ciljno, torej bi se lahko zgodilo marsikaj. Denimo, da bi se pred blokom igrali otroci. Da bi stanovalec ravno odnesel smeti, da bi nekdo ravno parkiral ... Skratka, na desetine situacij bi se lahko odvilo v teh nekaj minutah, ko je tip tekel in streljal. No, zgodba se tu ne konča.

Evidentno je, da je s streljanjem ogrožal varnost ljudi.

Izvemo, da je strelec pred tem v lokalu napadel žensko, še več, s pištolo se je vrnil in starejšo oškodovanko še malo prebutal, tako da je morala na urgenco, potem pa se je javil na policijo. Ta pa ga je po zaslišanju enostavno izpustila na prostost. Kako je to mogoče, če je evidentno, da je s streljanjem ogrožal varnost ljudi. Res je sicer, da policija obvestila še zbira, a s posnetka sta jasni najmanj dve stvari: da je imel pištolo, za katero verjetno nima dovoljenja, in da je z njo najmanj enkrat ustrelil, s čimer je storil kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti. Če bi bila jaz kriminalistka, bi mu pripisala še poskus uboja. Kajti če ne bi imel namena nekoga poškodovati, enostavno ne bi prijel za pištolo, temveč bi po tistem, ko so se napadalci razbežali, poklical policijo. Tudi trojica pretepačev si zasluži ovadbo za nasilništvo, ker ga je po mojem laičnem mnenju sicer prebutala »upravičeno«, a dejstvo je, da se zreli odrasli ljudje ne pogovarjamo s pestmi.