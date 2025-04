Komentar Gordane Stojiljković: Policijska značka

Te dni je komercialna televizija objavila prispevek o nagajivih mladoletnikih, ki naj bi se zamotili tako, da so zvonili na vrata ljudi, nato pa jo ucvrli. Zalomilo se jim je, ko so pozvonili na vrata policista. Slednji naj se ne bi odzval pričakovano, v smislu, da bi jih nadrl, kar bi bila pač reakcija znerviranega človeka, ki mu je nekdo zmotil njegov notranji mir, temveč naj bi po besedah 12-letnika sedel v avto, jih lovil, 12-letniku pa primazal eno pošteno klofuto, ki je pustila rdečino in oteklino na obrazu, z besedami, da ga bo ubil.

Morda sami v mladih letih niste bili tako pogumni, da bi se udeleževali vseh norčij, ki otrokom padejo na pamet, pa vendar je bil odziv policista, če drži, da se je očetu 12-letnika izkazal s policijsko značko, absolutno pretiran, značka pa zlorabljena v »domače« namene. Ne rečem, če bi mularija kradla, vlamljala, mučila živali, kar koli od resnih kaznivih dejanj, ki lahko inkriminirajo tudi populacijo ljudi, ki pred zakonom zaradi mladosti še ni kazensko odgovorna. Tako pa je njegovo ravnanje, ko naj bi v svojem prostem času izvlekel službeno značko, popolnoma nepotrebno in neprimerno.

Meni osebno ta reakcija pove, da je zgrešil svoj poklic, svoje poslanstvo.

Meni osebno ta reakcija pove, da je človek v svoji komunikaciji nesamozavesten, da se s težavami sooča na način, da grozi, da ni sposoben spoštljive komunikacije, da ne prenese kritike, predvsem pa, da je človek s takšnimi karakternimi lastnostmi absolutno zgrešil svoj poklic, svoje poslanstvo. Tako kot za tiste, ki se ukvarjajo z borilnimi športi, velja, da svoje moči nad drugimi ne smejo izkoriščati za nasilje, temveč predvsem za obrambo, tudi od policistov pričakujem, da znajo v kritičnih okoliščinah ravnati preudarno, premišljeno, da znajo v sebi zatreti prvinski nagon v slogu zob za zob.

Zato menim, da si, če vse to drži, absolutno zasluži najmanj disciplinski postopek zaradi zlorabe policijske značke. Če bi bila sama članica disciplinske komisije in bi morala presojati njegovo domnevno reakcijo in nasilje, ki ga je po besedah 12-letnika izvedel nad njim, pa bi mu pokazala vrata. Sploh če vemo, da se policist lahko izkaže s policijsko značko le v primeru, ko začne izvajati policijske naloge, predvsem pa mora imeti pri tem oblečeno uniformo.