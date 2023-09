Komentar Gordane Stojiljković: Pirsing

Že desetletje ugotavljam, da edina šola, ki bi jo morali obiskovati prav vsi, ki smo si za enega od življenjskih ciljev zadali (ali pa dopustili to možnost) tudi starševstvo, torej kako biti dober mama ali oče, ne obstaja. Zdaj sem recimo v situaciji, ko ne vem, kako naj se pravilno odzovem na dejstvo, da me moja najstnica, s katero, vsaj mislim, imam sicer dokaj dober odnos, v enih stvareh enostavno ne posluša. Že nekaj časa si je želela pirsing v nosu.

Nič nimam proti, tudi meni so uhančki na različnih delih telesa všeč, sama pa imam za tovrstne iglice premalo poguma. In moj odgovor na njeno željo je vedno bil, da ni problem, a da se mi zdi, da je za to še premlada. Da ga bo lahko imela, ko bo recimo stara 17 let. In potem pride vikend, ko ta moj otrok na družinsko grupo na vibru (medtem ko se mama zabava na koncertu) objavi fotografijo, na kateri pozira s svojo sestrično. In medtem ko poplesavam, obstanem kot vkopana. Približam fotografijo (očala so ostala doma) in ugotovim, da se obema na nosu nekaj sveti. Ne, ni bila nalepka. In ne, ni šla k profesionalcu, ki bi to naredil tako, kot je treba. Sama si je prebodla nos. Si predstavljate? Nosnica pač ni ena tanka opna, ki bi jo mimogrede preluknjal. Za to je treba nekaj vztrajnosti. Boleče. Mene boli že, ko samo pišem tele vrstice. A ti ni všeč, me vpraša. Seveda mi je, ni mi pa všeč, da si to storila brez moje privolitve. Štiri moje sošolke ga imajo, mi pod nos tišči fotografije novih sošolk. In tu sva zaključili. Ker kaj naj? Ji ga izpulim iz nosu? Ji prepovem druženja, izhode, telefon? Nič od tega se mi zdaj, ko je stvar ad acta, ne zdi smiselno. Mi pa misli že šibajo k njeni naslednji želji. Všeč so ji namreč tudi tatuji.

Tudi o tem smo se že pogovarjali, ideja je celo, da bi si ga za njen 18. rojstni dan umislili vsi trije, poleg naju še partner oziroma njen oče. Da bi si v kožo vtisnili nekaj, kar bi povezovalo le nas tri. In čeprav se zavedam, da se tetovator njene kože pred polnoletnostjo zagotovo ne bo lotil, pa me skrbi, da si ne bi tudi tatuja z iglo vrisala kar sama.