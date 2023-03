Komentar Gordane Stojiljković: On rabi punco, ne pa mamice

S temi besedami je v času koronavirusa mamo takrat 27-letnega fanta skušal odpraviti zdaj že nekdanji predstojnik kliničnega oddelka za nevrokirurgijo na UKC Ljubljana Roman Bošnjak. Osumljen koruptivnega dejanja, ker je tuji družini s privatnega mejla poleg uradnega računa z logotipom UKC Ljubljana poslal še račun za 6000 evrov, ki naj jih nakažejo agenciji v Hongkong, je s položaja odstopil. In če je trenutno pod lupo preiskovalcev, pa se razkrivajo tudi druge, zanj neugodne zgodbe.

Poleti 2020 je takrat 27-letni geodet, hrust po višini in teži, ugotovil, da ima težave z ravnotežjem. Na nevrokirurgiji so mu predlagali operacijo, ki ni bila urgentna, je pa bila potrebna, saj bi fantu omogočila, da se mu stanje z leti ne bi slabšalo. Diagnosticirali so mu namreč bolezen chiari tip 1, ki se nanaša na prirojene nenormalnosti povezave lobanje in zgornjega dela hrbtenice. Operacija aprila 2021, po kateri naj bi bolnišnico zapustil v nekaj dneh, pa mu je življenje postavila na glavo. Samo v UKC je ostal 10 mesecev, prestal je še štiri operacije, bil tudi na infekcijski kliniki, na Golniku in nato 10 mesecev v URI Soča.

Danes je 29-letnik povsem odvisen od svojih staršev, nepokreten, z luknjo v grlu in želodcu, skozi katero ga hranijo. Še bolj kot dejstvo, da so ga v bolnišnico odpeljali na dveh nogah, domov pa pripeljali na invalidskem vozičku, starše razburja vzvišen odnos nevrokirurga, njegovo laganje, da je dobro – čeprav so ga le nekaj trenutkov kasneje morali oživljati in nujno operirati –, prikrivanje, da jim je kar dvakrat padel z bolniške postelje, kar je bilo morda zanj usodno, neizdaja dovolilnic za obisk (epidemija koronavirusa), pošiljanje mame k Janši in Kučanu, katerima naj se pritoži, da o njegovi oskrbi sploh ne govorimo.

Kot pravijo starši, so ga v 10 mesecih dvakrat stuširali, med redkimi obiski je zaradi smradu lastnega sina zadrževala dih, med prsti je imel toliko umazanije, da bi lahko rožice sadili, na jeziku pa za skoraj centimeter belih oblog. Ja, tudi to je naše zdravstvo. Aroganca.