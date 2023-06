Komentar Gordane Stojiljković: Nesrečne točke

Dovolj dolgo sem že na svetu, da vem, da je to, da opravljaš delo oziroma poklic, ki te veseli, da v njem uživaš, saj v službi preživimo večino dneva, pomembnejše od višine honorarja, ki ga za svoje delo prejemaš. Zato sem svojega otroka skozi osnovnošolsko popotovanje počasi, a vztrajno usmerjala v razmišljanje, da bi v svojem življenju počel nekaj, v čemer uživa. Ja, verjetno sem ena redkih mam, ki sem svojemu otroku kljub dobrim ocenam gimnazijo odsvetovala. Zdi se mi namreč, da bo v prihodnje veliko bolj pomembno to, kaj v resnici znaš delati, kot neka splošna razgledanost. Da ne bo pomote, izbire gimnazijcev ne problematiziram. Govorim le o svojem otroku. A kako pomembne so nesrečne točke, dosežene z uspehom v sedmem, osmem in devetem razredu, za vpis v želeno srednjo šolo, si med šolanjem svoje hčerke nisem predstavljala niti v najhujših sanjah.

Čeprav se zavedam, da število točk ni prav nobeno merilo znanja – na hčerini valeti sem celo ugotovila, da je recimo z dvojko iz matematike (sicer ima petice in štirice, da ji ne naredim krivice) na nacionalnem preverjanju znanja dosegla enako število odstotkov kot sošolka s petico – pa bo doseženo število točk v osnovni šoli ključno vplivalo na potek celotnega izobraževanja, na poklicno in še kakšno pot. Čeprav je že marca opravila sprejemni izpit, ker se brez uspešno opravljenega izpita sploh ni mogla vpisati na želeno šolo, pa vse do danes, ko bo znana spodnja meja točk, potrebna za vpis, ne vemo zagotovo, ali je z uspehom zbrala dovolj nesrečnih točk. Težave namreč povzroča tudi dejstvo, da gre za veliko generacijo otrok, zato je denimo na želeni šoli kar 16 otrok preveč. Ker je sama prepričana, da gre za poklic, ki ji je pisan na kožo, druga alternativa zanjo ne obstaja. Zato nam ne preostane drugega, kot da držimo pesti. Če jih namreč ne doseže, se bo zagotovo spremenil njen celotni, z željo zdaj že nekoliko predvideni načrt izobraževanja. Podobno usodo deli še marsikdo – na trnih so starši skoraj 200.000 otrok, ki so letos končali osnovno šolo. Da bodo lahko končno uživali zaslužene počitnice.