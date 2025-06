Komentar Gordane Stojiljković: Nekaznovan?

Odločitev francoskega sodišča, ki je zavrnilo evropski nalog za prijetje in predajo, ki ga je odredila sodnica, ki vodi kazenski postopek zoper budističnega lamo, francoskega državljana, je najmanj šokantna. Sploh zato, ker ima francoska sodba iz leta 1997, ko je bil zaradi spolnih prestopkov obsojen na pogojno zaporno kazen in je že izbrisana iz njegove kazenske evidence, zelo pomembno določilo, in sicer dosmrtno prepoved ukvarjanja z otroki. No, čeprav je bil nalog razpisan samo za zagotovitev njegove navzočnosti na sojenju, ko bi moral podati svoj zagovor, je (za zdaj) svoboden človek.

Medtem so na drugi strani tri njegove žrtve, ki so se s prijavo izpostavile, tvegale nejevero njegovih sledilcev in dvom ljudi, da sploh govorijo resnico, njegovo izogibanje slovenski roki pravice pa v njih poraja dvom, ali ga bo pravična kazen za njegove spolne zlorabe sploh dosegla. To lahko pusti pri žrtvah globoke psihološke in čustvene posledice, saj podaljšuje občutek nepravičnosti, nemoči in negotovosti.

Občutek nezaupanja v pravosodni sistem lahko vpliva tudi na druge žrtve spolnih zlorab, saj bi jih lahko odvrnil od prijave, češ tako ali tako se mu nič ne zgodi. Namesto da bi žrtev končno lahko zaključila to poglavje in začela proces okrevanja, ostaja v krču, ker ne ve, ali bo storilec kaznovan. Negotovost pa lahko vodi v anksioznost, depresijo. Čutijo namreč, da njihova izpoved, ki je za žrtve izredno travmatična izkušnja, nima nobene teže.

Če bi se lami uspelo izogniti odgovornosti za svoja kazniva dejanja, bi družba dobila tudi nevarno sporočilo, da je spolno nasilje »družbeno sprejemljivo«. Pa vsi vemo, da absolutno ni. Francozi so odločitev utemeljili z dvema razlogoma, ki pa s slovenskega vidika ne pijeta vode. Eno je, da je prevladala pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja, drugi razlog pa naj bi bilo zdravstveno stanje obtoženca. Sprašujem se, ali to pomeni, da se v Franciji lahko kazenskemu postopku izogneš že samo z dejstvom, da imaš družino? Kar pa se tiče zdravstvenega stanja, je že francoski izvedenec podal svoje mnenje, da je sposoben poti v Slovenijo. Kaj torej sledi?