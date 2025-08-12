Komentar Gordane Stojiljković: Letalska karta

Potovanja zame pomenijo nepozabne dogodivščine. Že nakup letalske vozovnice je sam po sebi posebna izkušnja, saj me takoj prevzame navdušenje nad prihajajočo avanturo. Kljub temu me pogosto stane tudi veliko časa, denarja in živcev. Cene se nenehno spreminjajo, odgovora na vprašanje, kdaj bo naša vozovnica najbolj poceni, pa žal ni.

Že nekaj časa si želim na Portugalsko, pa se mi ta izlet vedno bolj odmika, kajti letalska vozovnica za tako kratko razdaljo se mi zdi vedno predraga. Tako je bilo tudi v zadnjem mesecu, ko se v družini odločamo še za enotedenski oddih. Morje smo namreč odkljukali, zdaj pa bi še malo pohajkovali. Po treh tednih brskanja po internetnih straneh različnih letalskih družb in različnih letališč okoli naše države sem obupala. Iz principa namreč za kraje, v katere vožnja z letalom traja dve uri ali manj, ne dam več kot 150 ali 200 evrov na osebo.

Povratni letalski vozovnici za dva odrasla na Kreto bi naju stali natančno 2054 evrov.

V zadnjem poskusu, da ujamemo še zadnji košček poletja in nekam odletimo, sem se obrnila celo na nekaj slovenskih turističnih agencij, ki poleg celotnih aranžmajev ponujajo tudi čarterske polete. Dejstvo je namreč, da agencijska popotovanja nikoli niso izbira moje popotniške družine, pa vendar, če nas lahko dostavijo za primerno ceno na enega od grških otokov, bi šla znova na Kreto, na katero imam čudovite spomine. Skratka, pošljem elektronsko pošto s povpraševanjem in dobim ponudbo ene bolj znanih agencij v Sloveniji. In najprej opazim, da imajo otroci, tudi tisti malo večji, brezplačno. Uuuauu, sem si rekla, lepo. Potem pa me je skoraj kap.

Povratni letalski vozovnici za dva odrasla na Kreto bi naju stali natančno 2054 evrov. Dva tisoč evrov!!! Neverjetno, res, glede na to, da ta ista agencija ponuja aranžmaje, torej namestitve v hotelih ali apartmajih s polpenzionom, za veliko manj denarja. V času iskanja je bila cena aranžmaja povprečno med 800 in 900 evri na osebo, zdaj pa so cene padle na okoli 600, 700 evrov (govorim v grobem). To je zame čista kraja. Za manj denarja namreč lahko odletim na Japonsko, Tajvan, Kanado in še kam. Pričakovala bi, da bodo ponudili polet za neko normalno ceno in na tak način morda zapolnili prazne sedeže na letalu. Pa niso.