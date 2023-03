Komentar Gordane Stojiljković: Komu je mar

Oni dan sem 14-letno hčer pospremila na koncert. Kajenje v zaprtih prostorih je seveda prepovedano, a če me je osupnilo, kako si mladina brezskrbno in prav nič na skrivaj podaja v USB-ključke zapakiran tobak že v dvorani, pa me je obisk stranišča tako rekoč povsem šokiral. Ni je bilo deklice ali fanta, ki ne bi vejpala.

Te dni sem se ukvarjala s prispevkom o tej grdi, predvsem pa škodljivi razvadi, zanimalo pa me je, kako se s tem pojavom spopadajo na osnovnih šolah. Desetim ravnateljem sem poslala e-pošto z vprašanji, odgovore sem dobila od peščice. Iz združenja ravnateljev so mi odgovorili, kot bi odgovarjali na kvizu: Da. Ne. Na drugi strani sem o omejitvah pri nakupu teh škodljivih izdelkov spraševala tudi trgovce. Dobila sem občutek, da je tem celo bolj mar za naše otroke kot učiteljem. V luči sprememb zakona o tobačnih izdelkih so celo sami pripravili poročilo in podali najmanj en dober predlog, kako zaščititi naše otroke. Z zakonom bi prepovedali naprave za enkratno uporabo, ki predstavljajo 99 odstotkov najdenih e-cigaret med mladostniki, ki jih prodajajo tako rekoč v vsaki trafiki. Problem so tudi izdelki, ki jih mladina nabavlja prek spleta, saj ti vsebujejo nevarno, dvakratno koncentracijo nikotina, ki je na trgih EU prepovedana.

Na NIJZ pravijo, da trgovci nimajo kaj govoriti o tej škodljivi razvadi, pa vendar se zdi, da tudi tistim, ki jim v varstvo in vzgojo zaupamo naše otroke, ni kaj posebno mar. Res je, da se odločitev o tem, ali bodo otroci posegli po tobačnih izdelkih, utrjuje v primarnih družinah, a na šolah bi – podobno kot so občutljivi na nasilje – morala veljati ničelna toleranca. Navsezadnje veliko mladostnikov po e-cigaretah poseže zato, ker so jim pri roki, ker vejpa sošolec, sošolka, ker vejpi zaradi dodanih arom ne smrdijo, ker si e-cigarete podajajo kot đžojnt in jih to na neki način združuje.

Dejstvo je namreč, da mladostniki o dolgoročnih posledicah kajenja ne zmorejo razmišljati. Zato so šole tisti pravi naslov, kjer lahko storijo največ. Starši, ki kadijo, težko prepričajo otroke, zakaj ne poseči po tej smrdljivi razvadi.