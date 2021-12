Komentar Gordane Stojiljković: Kaznovali žrtev, ne napadalca

»Poklical je na 113 in rekel nasilje v družini, nato pa začel razbijati po vratih. Pretepel me je pred svojo mamo, mojo mamo, in z otrokom v naročju, po glavi pa je udaril tudi otroka in prebutal očeta,« z velikanskim strahom tudi štiri leta po dogodku pripoveduje mlada ženska. Prišla je policija. A kdor bi pomislil, da so policisti pomagali pretepeni ženski, se močno moti. Z dojenčkom v rokah je po udarcu celo padla po tleh, za trenutek izgubila zavest. Kaznovali so jo. Ker je kršila javni red in mir. Čeprav je bila za vrati svojega doma in je ravno spravljala otroka spat. Čepr...