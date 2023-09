Komentar Gordane Stojiljković: Institucionalna ignoranca

Vsakič znova, ko slišim, kako naše institucije ravnajo v primeru suma spolnih zlorab otrok, na polno obolim. Od togote bi me razneslo. Tako se mi je zgodilo zadnjič, ko sem na mejl dobila presunljivo zgodbo mame, ki zaradi naših institucij – tako vsemogočnega CSD, za katerega se zdi, da neskončno lahkotno presoja, kako ravnati z zlorabljenim otrokom, do policije in sodišča – ne ve več, kaj naj stori.

Na kratko: zaradi vseh vrst nasilja se je mama zdaj petletne deklice razšla z nekdanjim partnerjem. Psihologinja je ugotovila, da deklica na stikih z očetom doživlja ne le nasilje, temveč tudi spolno zlorabo, kar je kazala s stisko ob vsakokratnem stiku z očetom. S poglobljenim psihološkim mnenjem je mama seznanila tako policijo kot pristojni CSD in sodišče, kjer pa mnenje enostavno ignorirajo. Dolžnost ne le mame, temveč vseh nas odraslih je, da otroke pred tovrstnimi zlorabami zaščitimo, na kar mama pristojne institucije opozarja že leta. Zaman je pričakovala, da bodo te otroku pomagale, še več, ugotavlja, da je nihče ne jemlje resno. Namesto da bi pomagale otroku in ga pred nasilnim in incestnim očetom zaščitile, to ubogo revico silijo na stik z očetom, mami pa grozijo, da bodo zato, »ker hčere ne želim voditi na stik s pedofilom«, otroka sodno predodelili prav njemu.

Resno se sprašujem, v kakšni državi živimo. Nekje smo morali na polno zaiti s prave poti. Si predstavljate, kako pogumna mora biti deklica, da je o tem, kaj se ji dogaja, spregovorila? Si predstavljate, kakšno stisko ta deklič doživlja vsakič, ko mora na stik z očetom? Si predstavljate, kako strah jo mora biti? Jaz si. Zelo globoko pod kožo se ji je zarezal. In tega strahu se ne bo znebila vse življenje. In zakaj? Ker jih boli k. Medtem pa mama obupuje in prosi, naj ji nekdo pomaga zaščiti hčerko. Si bo deklica sploh še kdaj upala na glas povedati, kaj se ji dogaja, če pa so ji institucije, ki bi ji morale pomagati, obrnile hrbet? Zame je to nesprejemljivo. Dejstvo je, da si petletni otrok, ki izkazuje, da se mu dogaja spolna zloraba, tega nikoli in nikdar ne izmisli. Pika.