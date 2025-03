Komentar Gordane Stojiljković: Duhovni pedofil

Nikoli javno ne komentiram prispevkov svojih kolegov, ene imam pač raje kot druge, pa nič osebnega. A to, kar je sproducirala ekipa Duhovnega utripa na RTV Slovenija z oddajo, ki so jo predvajali v soboto, je višek arogance. Ali pa popolne nevednosti in nerazumevanja. V oddaji so namreč predstavili losar, tibetantsko novo leto, kot sogovornika pa izbrali predstojnika budistične kongregacije Dharmaling v Sloveniji Šenpena Ripončeja. Vse lepo in prav, če ne bi tip že pred leti, ko mu je življenje začelo izstavljati račune za zlorabljene otroke, pobegnil iz naše države!

Trenutno na ljubljanskem okrožnem sodišču poteka sojenje za spolno zlorabo, ko si je vzel pravico, da je kar sedem let spolno zlorabljal svojo pastorko Katjo, ki jo je kot 10-letno deklico posvojil iz Rusije. Z njim je kot 15-letna deklica tudi zanosila. Spolne zlorabe sta ga obtožila tudi pastorek in še ena deklica. Skratka, sojenje zaradi spolnega napada zoper tri osebe, mlajše od 15 let, poteka, lama pa se mu uspešno izogiba.

Vedno znova se izgovarja na slabo zdravstveno stanje, a je v oddaji zgledal povsem čil in zdrav. No, prejšnji mesec je sodišče pridobilo mnenje francoskega izvedenca, ki je potrdil, da njegovo zdravstveno stanje dopušča pot v Slovenijo. Še več, sodnica je zanj izdala evropski priporni nalog.

Na sodišču mu sodijo za spolno zlorabo, na nacionalki pa razlaga o krepitvi sočutja.

Medtem ko torej žrtve njegovih spolnih prestopkov čakajo, da se prikaže na sodišču, in medtem ko čakamo, da ga francoska policija pripre, pa gospod lepo nastopa pred slovensko kamero, kot da je vse v najlepšem redu. Še več, v kamero razlaga, da »je želja v novem letu okrepiti sočutje«.

Težko govorim o nevednosti novinarskih kolegov, saj je ta ista televizija v oddaji Tednik pripravila nekaj odmevnih prispevkov na temo žrtev budističnega lame, ki so v tej oddaji tudi nastopile. A glede na sobotni prispevek je videti, da v Franciji že obsojenega pedofila, ki so mu izrekli tudi dosmrtno prepoved kakršne koli dejavnosti v zvezi z mladoletniki, na RTV spoštujejo kot relevantnega sogovornika. Ves čas sem namreč upala, da bo kolegica njegova sporna dejanja omenila z vsaj enim samim stavkom, a se ji to ni zdelo pomembno.