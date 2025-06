Komentar Gordane Stojiljković: Dokončnost

Ni hujše stvari v življenju, kot je smrt lastnega otroka. Če ta otrok, ne glede na starost, stori samomor, pa smrt dobi še dodatno dimenzijo. V takšnih primerih od pristojnih institucij, kot je denimo policija, pričakujemo še posebno pozornost, občutljivost, empatijo, razumevanje. Predvsem pa, da se smrt dodobra razišče. Tako pa smo že spremljali žalujoče starše, ki jih ugotovitev, da je njihov otrok storil samomor, enostavno ne prepriča. Denimo starši pokojnega Andreja, ki so truplo svojega sina odkrili sami, pristojni pa so na oko ocenili, da se je predoziral. In pri tem je ostalo, čeprav je bilo nešteto indicev, da je smrt sumljiva. Še več, 18 mesecev sta preždela v priporu, obtožena, da sta hotela najeti morilca za morilca svojega sina. Nepojmljivo. Podobna zgodba se trenutno odvija v Logarski dolini.

Zakaj je tako težko opraviti preiskavo, zakaj ne pregledajo telefona?

Brez mame so ostali trije mladoletni otroci. Njihova babica je obupana, ker je prepričana, da bi policija morala smrt njene hčere raziskati, ne glede na to, da je za seboj pustila poslovilno pismo. Iz sporočil po telefonu namreč domneva, da bi jo k temu lahko napeljal njen partner (s katerim je bila le nekaj mesecev). Pa tudi dejstvo, da je natančno poznal kraj dogodka, da od policije zahteva njen telefon, čeprav je pisan na njegovo firmo (zaradi socialnih transferjev), in je njeno mamo ovadil, ker je s kraja odpeljala avto, ki ga je pokojna kupila z gotovino oziroma denarjem, ki ga je prejela od zavarovalnice po hudi nesreči. Še več, ni se mu zdelo vredno niti, da bi prišel na njen pogreb. Za vse to obstajajo dokazi, pa vendar …

Zakaj je tako težko opraviti celovito preiskavo, razbliniti vse dvome? Zakaj forenzično ne pregledajo telefona? Policija terja telefon zato, da bi ga predala bivšemu partnerju. A ta telefon je za svojce neprecenljiv. V njem so shranjeni spomini, videoposnetki, fotografije otrok, ki izvirajo iz časa, ko njihova mama še ni bila v zvezi z … Spomini. Samo to je svojcem ostalo. S celovito preiskavo bi se svojci tudi laže soočili z nepričakovano dokončnostjo. Si predstavljate, koliko ljudi do temeljev pretrese ena sama takšna smrt? Sploh glede na dejstvo, da smo po številu samomorov v samem evropskem vrhu.