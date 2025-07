Komentar Gordane Stojiljković: Črna magija

Prav neverjetno se mi zdi, da lahko nekdo pljune več kot 200 tisoč evrov za vedeževanje oziroma čiščenje črne magije. Čeprav smo v preteklosti že večkrat poročali o goljufijah nekaterih, ki so napovedovali prihodnost, v resnici pa molzli denar, razmišljam tudi o naivnosti ljudi, ki denar dajejo iz rok. In, ja, jasno mi je, da so nekateri vedeževalci izvrstni manipulatorji, da so v nulo naštudirali psihološke trike, s katerimi lahko zavedejo še tako »pametnega« človeka, in da so se izmojstrili v izkoriščanju ranljivih ljudi. A tega v današnjem svetu, kjer so informacije na dosegu roke, enostavno ne razumem.

Če smo še pred nekaj stoletji sežigali čarovnice, je danes jasno, da ni prav nobenih znanstvenih dokazov, da črna magija dejansko obstaja ali deluje, čeprav v mnogih kulturah in tako rekoč v vseh religijah obstajajo koncepti duhovnega napada, demonov ali prekletstva. Verjamem pa, da je občutek ogroženosti ali stresa, če v magijo verjamete, lahko še kako resničen. A v takšnem primeru bolj kot vedeževalca potrebujete pomoč psihologa ali psihiatra, ki vam bo prav tako znal svetovati, kako se zaščititi pred »negativnimi vplivi, uroki«. Občutek uroka pogosto izvira iz odnosa z manipulativnimi ljudmi, zato se naučite postavljati meje.

Če vas daje občutek tesnobe, anksioznosti, je bolje kakšen evro vložiti v posvet s psihoterapevtom. Predvsem pa si poskušajte nabildati samozavest, kajti tako lahko izrazito zmanjšate vpliv sugestij in manipulacij. Vsekakor pa je trditev nekoga, da nad teboj visi prekletstvo, ki ga lahko odstrani z namišljenim ritualom za zgolj nekaj sto evrčkov ali pa manjše bogastvo, prevara. In v tem primeru je edina prava pot, da se tistemu, ki vas želi rešiti črne magije, zahvalite za trud in ga odslovite.

Čeprav sem svojo prvo skodelico kave spila v šestem razredu samo zato, da mi je lahko prijateljica šlogala iz kavne usedline, ker sem bila nesrečno zaljubljena, pa sem se že takrat zavedala, da gre izključno za zabavo. Če pa samooklicanim šlogarcam in najrazličnejšim čistilcem urokov daš vse svoje prihranke, plačaš največji davek na neumnost. Ja, goljufa je treba kaznovati, a moram priznati, da se mi žrtev v takšnem primeru prav nič ne smili.