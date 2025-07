Komentar Gorazda Nejedlyja: Šeško in Sešlar

Dva tedna je minilo od evropskega prvenstva v nogometu do 21 let, na katerem so mladi Slovenci sodelovali. Da, tekmovali so drugi, na primer evropski prvaki Angleži in finalisti Nemci. Z obojimi so se Slovenci merili v skupinskem delu tekmovanja in pustili soliden vtis. Če k največjima dodam še polfinaliste Francoze, ki so jih naši senzacionalno prehiteli v kvalifikacijski skupini, sta teža slovenskega dosežka in podoba lahko pozitivni. Toda od všečnosti se ne da živeti.

Slovenija je na Slovaškem zamudila izjemno priložnost. Milenko Aćimović, direktor reprezentanc in »glavni krivec« (kot selektor) za zgodovinsko prvo neposredno uvrstitev na euro, je pohvalil nastope Slovencev. Neodločen izid (0:0) proti prvakom Angležem je bil vrhunec. Toda razplet prvenstva je dal misliti, zakaj so se v našem taboru tako neambiciozno lotili prvenstva, po katerem bi se lahko govorilo o slovenskih presežkih, senzacionalnih Slovencih in milijonih evrov. Tudi Aćimovićev prestop med funkcionarje po kvalifikacijskem podvigu bi lahko počakal.

Slovenci so na Slovaškem igrali brez nekaj res izjemnih fantov, med njimi Benjamina Šeška. Slovenija ni Anglija, Nemčija, Francija ali Nizozemska, ki si lahko privoščijo odsotnost najboljših, ker jih bodo zamenjali morda še boljši. Če bi prepričali vsaj Žana Vipotnika in Marcela Ratnika, bi imel selektor Andrej Razdrh manj možnosti za napake in več avtoritete pri izbiri igralcev.

Od všečnosti se ne da živeti niti v nogometu.

Kako ovrednotiti izgubo? Dopuščam, da je lahko nasprotni argument, da se je fantom na euru celo zvišala vrednost. Dejansko se ni, to vesta tudi najbolj izpostavljena fanta, sicer že prodana Svit Sešlar in prvi strelec v kvalifikacijah Tio Cipot.

Nemčija je na euru predstavila svojega Šeška, Anglija Sešlarja. Najboljši strelec prvenstva Nick Woltemade je čez noč postal eden najbolj zaželenih napadalcev v Evropi, najboljšemu igralcu turnirja Harveyju Elliottu so se odprla vrata paradiža, potem ko pri Liverpoolu nima resnih možnosti za status prvokategornika.

Tudi Slovencem bi se euro lahko izšel sanjsko. Toda osnovna zahteva je, da se takšnih tekmovanj pri nogometni zvezi lotijo z maksimalno profesionalnostjo – predvsem z natančno oceno o tem, koliko zmore tako nadarjen rod.