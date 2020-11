Komentar Dušana Malovrha: Zima bo mučna

Le upamo lahko, da so naročili dovolj cepiva proti koroni in ne premalo, kot se je zgodilo pri gripi.

Pijem aspirin C, goltam tablete cinka, enkrat na teden si na čajno žličko nakapam 35 kapljic vitamina D. Če odštejem remdesivir, deksametazon in še kakšno čudežno zdravilo – pa ne mislim razkužila –, je to že skoraj polovica učinkovin iz tako imenovanegakoktajla, s katerim so ekspresno hitro spravili k sebi ameriškega predsednika, ko je zbolel za covidom. Poleg tega sem kljub mračnim namigom, da v Sloveniji cepiva proti gripi ni več, včeraj v levo ramo dobil pikico. Tako kot sem bil naročen. Naročil in dobil sem tudi kurilno olje. Zeblo me ne bo.Seveda pa je tudi mene ta teden najbolj ogrela novica, da sta turška znanstvenika v Nemčiji ustvarila cepivo, ki se je izkazalo za izjemno učinkovito. In varno. Največji optimisti zato že napovedujejo normalizacijo življenja spomladi, previdnejši prognostiki pa opozarjajo na številne dejavnike, ki lahko zavirajo hitro cepljenje. Glede na prednost zdravstvenih delavcev in ranljivih skupin bi navadni smrtniki lahko prišli na vrsto v enem letu, predvidevajo.Še pred tem pa se moramo seveda prebiti skozi zimo. In obeta se nam mučna zima, je za tokratne Nedeljske novice povedal imunolog dr.. Ker se ne politiki ne drugi nismo držali priporočil stroke. Kot je za naš tednik izpostavil direktor UKC Maribor prof. dr., smo zamudili tistih 15 dni. Zato nas zdaj pretresa množično umiranje v domovih za starejše in prepolnih bolnišnicah.Le pobožno lahko upamo, da so pristojni proti koroni naročili dovolj cepiva (in ne premalo, kot se je zgodilo pri gripi) in da nam bo pri pridobivanju zadostnih količin ustreznega cepiva koristilo članstvo v EU. Ker Slovenka v Beli hiši nam na primer ni koristila nič. Niti toliko nam ni prišla prav, da bi se denimo veleposlanica ZDA v Sloveniji v enem letu, kolikor že službuje na sončni strani Alp, že odločila, ali bo najbolj branemu časopisu v domovini njene prve dame dala intervju ali ne.