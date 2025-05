Komentar Dušana Malovrha: Zaznamovani in pozabljeni

Ob današnjem mednarodnem dnevu ozaveščanja o prirojenih žilnih znamenjih je Društvo Viljem Julijan, katerega poslanstvo je predvsem pomoč otrokom z redkimi boleznimi, znova pozvalo k donacijam. Radi bi kupili PDL-laser za odstranjevanje ognjenih znamenj in ga podarili dermatovenerološki kliniki. Napravo je že sredi 80. let prejšnjega stoletja izumil ameriški dermatolog dr. Rox Anderson. Prav neverjetno je, da slovensko javno zdravstvo še ne premore niti enega tovrstnega aparata, čeprav stane »samo« 100.000 evrov. Zasebni sektor laser seveda ima – in to ne enega! – in terapije tudi mastno zaračuna.

Tako imajo starši trenutno samo dve možnosti: ali gredo po samoplačniški poti ali pa v tujino. Prva je seveda zelo draga, saj je za ozdravitev oz. odstranitev lise potrebnih od 10 do 15 terapij s PDL-laserjem, cena posamezne se giblje med 800 in 1000 evri. Druga možnost, zdravljenje v tujini, pa je za mnoge prekomplicirano, zlasti v logističnem smislu.

Sicer pa ognjeno znamenje sploh ni tako redko. S takšno liso na obrazu sem videl in videvam veliko ljudi, mlajših in starejših. Zaznamovani so za vse življenje, sem si mislil. Dolgo namreč nisem vedel, da je to znamenje odstranljivo – in le zakaj bi človek hodil tak po svetu s stigmo, za katero se obračajo in odvračajo pogledi. Večina nas je tako nečimrnih, da se zmrdujemo že nad vsakim mozoljem, če zraste na preveč vidnem delu, tem ljudem pa je vseeno za ognjeno znamenje, ki jim prekriva obraz? Zdaj vem, da njim ni bilo vseeno. Vseeno je bilo družbi, državi. In očitno ji je še vedno.

V Sloveniji se vsako leto rodi med 30 in 50 otrok z ognjenim znamenjem. Od osamosvojitve torej nekje med 1000 in 1500 prizadetih. Očitno ne dovolj, da bi se oblastniki – s katere koli politične strani – odločili za nakup. Kam vse ta država meče denar! Za en laser, ki bi toliko mladim spremenil življenje na bolje, pa ga v dobrih 30 letih niso našli. Zato je spet potrebno zbiranje. Samoprispevek, smo včasih rekli. A tudi to je od decembra, ko se je začelo, malček zastalo, trenutno je za laser na kupu 35.000 evrov, manjka še 65 tisočakov. Kaj čakamo?