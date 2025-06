Komentar Dušana Malovrha: Z drugega planeta

Po strelskem pohodu v Gradcu prihaja v ospredje bistveno vprašanje: kako je lahko 21-letnik, ki ni zaključil srednje šole (in opravil tako imenovanega zrelostnega izpita), dobil dovoljenje za posedovanje orožja, ki je v torek sejalo smrt? Pravega odgovora preiskovalci še ne poznajo, na dlani pa je – dobil ga je lahko. Prelahko.

Avstrija spada v skupino držav z največ orožja med prebivalstvom, kar je predvsem posledica zelo liberalnih zakonov, ne pa denimo nevarnosti, ki bi prežale na državljane. Šele po masakru pa zvonijo vsi alarmi, vrstijo se pozivi k strožji zakonodaji, sociologi analizirajo okoliščine in okolje, psihologi, psihiatri in psihoanalitiki iščejo osebnostni profil množičnega morilca.

Ta naj bi v poslovilnem pismu in videu razložil, zakaj se je poleg svojega življenja odločil vzeti še 10 drugih. Menda naj bi bil žrtev mobinga in vrstniškega nasilja. Morda mu je kdo tudi samo kaj grdega rekel, ga razžalil, ponižal.

Nekoč v kuhinji jugoslovanske vojske razdeljevalec hrane zelo lačnemu vojaku ni privoščil repeteja. Ker je vojak vztrajno težil in se znova in znova postavljal v vrsto skupaj s tistimi, ki še niso dobili hrane, ga je kuhar po prerekanju nekam poslal, saj veste, kam. Kletvico je izrekel mimogrede, vojak pa si jo je vzel k srcu in razdeljevalca hrane napadel z nožem.

Ljudje imamo različen tolerančni prag in različne navade: kar nekdo izusti mimogrede in celo kot mašilo, je za drugega razžalitev, ki si zasluži smrtno kazen. In tudi zaradi tega bi moralo biti orožje pod ključem – razen za tiste, ki bi predložili dovolj tehtne razloge, da ga imajo.

Menda je Arthur A. deloval kot bitje z drugega planeta – tako ga je videl član strelskega društva, kamor je zahajal vase zaprti mladenič in se pripravljal postati množični morilec. No, povsem drugače je bodočega krvnika videl psiholog, ki mu je po dvournem testu in plačilu par sto evrov izdal potrdilo, da je normalen. Primeren za lastnika puške in pištole. Vemo, kako hitro psihologi za neprištevne razglasijo morilce vseh vrst. Potemtakem res ni pričakovati, da bi s potrdilom, ki je predpogoj za orožni list, oklevali pri mirnem in tihem fantu, ki nerad izstopa. Zelo rad pa strelja.