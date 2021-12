Komentar Dušana Malovrha: Umarell

Medtem ko na gradbišču delavci kopljejo, rušijo in zidajo, jim z varne razdalje in izza ograde gledajo pod prste sivolasi možakarji. Roke poznavalsko in obenem pokroviteljsko sklenejo za hrbtom in mirno opazujejo dogajanje. Roke poznavalsko in obenem pokroviteljsko sklenejo za hrbtom in mirno opazujejo dogajanje. Očitno imajo veliko časa, da lahko dolge minute, celo ure, in to iz dneva v dan, postavajo ob gradbiščih. Očitno so v penziji. Na preži so zelo potrpežljivi. Včasih zelo dolgo ne rečejo nobene, potem pa glasno prispevajo opazko, opombo ali nasvet delavcem, če delajo kaj narobe. Uma...